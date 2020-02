Muistot eivät pala -kuorodraama esitetään syksyllä Ylivieskan Akustiikassa – Tilausteos antaa voimia kirkon tuhopolton aiheuttaman ahdistuksen käsittelyyn

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Viime kesänä Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlilla ensiesitetty Muistot eivät pala -kuorodraama kuullaan Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa ensi syksynä. Jokilaaksojen Oratoriokuoron tilausteos liittyy Ylivieskan kirkon traagiseen tuhopolttoon, ja se esitetään kahdesti sunnuntaina 27. syyskuuta.

Kuoron lisäksi esityksissä ovat mukana lapsikuoro ja säestävä orkesteri. Väkeä lavalla on kaikkiaan noin 50 henkilöä.

– Olemme Akustiikassa aivan samalla kokoonpanolla kuin olimme Lohtajan kirkossa. Teos ohjataan uudelleen Akustiikkaan soveltuvaksi, Oratoriokuoron johtaja ja teoksen toisen pääosan esittäjä Marita Kaakinen kertoo. Toisen pääosan laulaa baritoni Mikko A. Himanka.

– Me rakennamme kirkon Akustiikkaan. Siellä tilaa ainakin yhtä paljon kuin Lohtajan kirkon alttarilla, Kaakinen toteaa.

Esitysten tuotto käytetään Ylivieskan uuden kirkon rakentamista tukevan Kirkkotalakoiden hyväksi. Tapahtuma toteutetaan pitkälle talkoilla, joissa mukana ovat myös Ylivieskan Lions- ja Rotary-klubit. Niitä on kaikkiaan viisi.

Esitykset tuodaan Ylivieskaan yleisön hartaasta toiveesta.

– Monet ihmiset ovat kysyneet, eikö tätä vaikuttavaa teosta saataisi myös Ylivieskaan. Kirkon palo on vaikuttanut täällä ihmisiin syvästi, Kirkkotalakoiden puheenjohtaja Kaija-Maija Perkkiö kertoo.

Kuorodraama käsittelee kirkon, seurakunnan ja yhteisöllisyyden merkitystä huomattavasti laajemmin kuin pelkästään Ylivieskan kirkkopalon kautta. Teoksen libreton kirjoittanut ja myös sen ohjaava Jukka-Pekka Rotko perehtyi syvällisesti kirkkohistoriaan ja Ylivieskan vanhan kirkon rakentamisen ajan yhteiskuntaan.

Libretto on monikerroksinen.

– Tekstin sanoman ydin on ymmärrys ja anteeksianto. Se luotsaa katsetta toivoon ja tulevaisuuteen. Sitä kuvaa hyvin lopun julistus: me rakennamme uuden kirkon!, Marita Kaakinen kuvailee.

Teosta on tarkoitus jatkossa esittää myös muualla Suomessa. Erityisen kiinnostuneita ovat olleet seurakunnat, joissa on omaa kokemusta kirkon tulipalosta.

– Menemme sinne, missä tätä teosta tarvitaan.

Päätös teoksen tilaamisesta säveltäjä Kari Pappiselta kypsyi Oratoriokuoron harjoituksissa. Myös monia kuorolaisia kirkon palo kosketti syvältä.

– Joku sanoi, ettei pysty laulamaan, kun koko ajan nousee pala kurkkuun kirkkopalon vuoksi. Meille syntyi ajatus, että tämä trauma pitää purkaa laulamalla, Kaakinen kertoo.

Ja edelleen: jos tuo tunne oli kuorolaisilla, miksei myös yleisö kokisi samoin. Niin kuin sitten kävikin Lohtajan juhlilla.

– Se oli huikea kokemus. Se ei pääty kirkon paloon, vaan varsinkin loppu jättää vahvan toivon tunteen. Ja minusta tuntui siltä, että laulamme Kirkkohallitukseen asti, Ylivieskan seurakunnan kirkkoherra Eija Nivala muistelee.

Kuoroteos ensiesitettiin niihin aikoihin, kun kirkkohallitus ensin hylkäsi uuden kirkon rakentamissuunnitelman.

Kuorossa laulava ylivieskalainen Maija-Liisa Vuolteenaho kertoi libreton koostuvan myös kuorolaisten omista muistoista, jotka liittyvät Ylivieskan kirkkoon. Libretisti Rotko erityisesti pyysi niitä kuorolaisilta.

– Jokilaaksojen Oratoriokuoro on pienten paikkakuntien suuri ihme. Se on mahdollinen vain laajalla yhteistyöllä. Me kokoonnumme kahden–kolmen viikon välein ja pidämme pitkät harjoitukset, joskus kaksikin päivää, Marita Kaakinen toteaa.

Kuoron seuraava ponnistus on Bachin Matteus-passio, joka toteutetaan huhtikuussa yhteistuotantona Keski-Pohjanmaan kamarikuoron ja Haapaveden kamariorkesterin kanssa. Se esitetään niin ikään Akustiikassa sekä Kokkolan kirkossa.

