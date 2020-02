Tuokiotuvalle etsitään lisää vapaaehtoisia ystäviksi, ohjelmatuokioihin ja muuhunkin toimintaan – Uutena alkavat Sippe-hyvinvointikutsut

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ikäihmisten kohtauspaikka, Tuokiotupaa ylläpitävä Yhteisestä Ovesta ry koordinoi etsivää vanhustyötä Ylivieskassa. Siihen ja muihinkin tehtäviin yhdistys etsii nyt lisää vapaaehtoisia.

Vuonna 2019 työtä pilotoitiin etsivän vanhustyön hankkeessa. Hankkeen päättyessä myöhemmin keväällä 2020 työ jatkuu yhdistyksen omana toimintana yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Etsivässä vanhustyössä ikäihmisiä pyritään auttamaan haluamiensa palveluiden ja toimintojen pariin tai heille voidaan etsiä vapaaehtoinen ystävä, jonka kanssa yhdessä on helpompaa lähteä, vaikka kävelylle.

Arkisin Tuokiotuvalla työskentelee työntekijä, mutta viikonloppuisin ja pyhäpäivisin toimintaa pyörittävät vapaaehtoiset. Myös ohjelmatuokioita ohjaavat ja ikäihmisten ystäväpalvelussa avustavat monet vapaaehtoiset.

– Näihin ja muihinkin eri tehtäviin haemme nyt lisää vapaaehtoisia. Kävijämäärät ja yhteydenotot kasvavat, mikä on arvokas ja hieno asia. Se osoittaa, että toimintamme on tärkeää ja sillä on merkitystä, Tuokiotuvalta kerrotaan.

Tästä syystä myös tarve uusista vapaaehtoisista on jatkuva. Torstaina 13. helmikuuta Tuokiotuvalla järjestetään avointen ovien iltapäivä vapaaehtoistyöstä innostuneille.

Hyvinvointikutsujen pitämistä Tuokiotuvalla harjoiteltiin maanantaina, kun vapaaehtoiset kouluttautuivat Sippe-kutsujen pitämiseen Anni Suvitien kanssa. Hän tuli Turun Lähimmäispalveluyhdistyksestä.

Sippe-kutsuissa on kyse uudesta vapaaehtoistyöstä ja ikäihmisten yhdessäolon muodosta. Sippe-hyvinvointikutsut ovat ystävien ja tuttavien kesken tapahtuvia kutsuja, jonne Sippe-vapaaehtoista pyydetään tuomaan ikäihmisten hyvinvointia tukevaa ohjelmaa.

Kutsuihin ei liity raha eikä tavara, vaan tieto, taito sekä yhdessä tekeminen. Kutsut kokoavat ihmisiä yhteen jakamaan ajatuksiaan hyvinvoinnin eri teemoista. Teemoja ovat muun muassa luonto, musiikki, kirjallisuus, muisteleminen, valokuvat, liikunta, uni ja lepo.

– Nyt koulutus on saatu. Odotammekin jännityksellä, kuka vapaaehtoisista pitää ensimmäiset kutsut tuvalla ja mistä aiheesta, Tuokiotuvalta todetaan.

Sippe-lyhenne tulee sanoista ”Sosiaalista ilottelua, porukalla positiivisuutta elämään”.

Tuokiotupa on kaikkien ikäihmisten yhteinen olohuone Ylivieskan keskustassa. Se on avoinna joka päivä. Tuvalla käydään vuosittain noin 11 500 kertaa.