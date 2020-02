Matkailuauton huolto on moniosaajan työtä – Ylivieskalainen Pasi Isokoski rakensi omin käsin itselleen työpaikan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jos jostakin ihmisestä voi sanoa, että hän on rakentanut työpaikan itselleen, niin ylivieskalainen Pasi Isokoski on sen sananmukaisesti tehnyt. Oman kodin tontilla komeilee uuden uutukainen itse rakennettu matkailuautojen ja -vaunujen huoltohalli, jossa yrittäjä jo aloittelee työtään.

– Kun tarpeeksi korkeaa hallia ei löytynyt, niin päätin rakentaa itse. Sisäkorkeutta pitää olla 5,5 metriä, jotta yli kolme metriä korkean asuntoauton voi nostaa kahden metrin korkeudelle huoltoa varten, Pasi Isokoski kertoo.

Pilarinosturin Pasi Isokoski löysi käytettynä. Hallissa on myös toinen autonosturi. Seppo Kangas

Vieskan Caravanhuolto on uusi yritys, mutta Pasi Isokoskella on työstä jo pitkä kokemus. Yrittäjyyskään ei hänelle ole ventovierasta, sillä palkkatyön ohella hän on tehnyt toiminimellä matkailuajoneuvojen huoltoja.

– Viime vuoden elokuussa jäin työttömäksi ja oma yritys aloitti 16. tammikuuta. Kesä meni hallia rakentaessa ympärivuorokautisesti, Pasi Isokoski muistelee hymyssä suin.

– Yrittäjäksi ryhtyminen ei pelottanut, kun on nähnyt, kuinka paljon tämän alan kysyntää on. Matkailuvaunu ja -autokanta kasvaa ja ihmiset ovat oppineet huollon tärkeyden.

– Varsinkin kesät ovat kiireisiä. Vähitellen on opittu siihenkin, että varhemmin keväällä on hyvää aikaa huollattaa. Varsinkin tänä vuonna se on helppoa, kun ei tarvitse hangen takaa kaivaa vaunuja ja autoja esiin, toteaa Pasi Isokoski.

Matkailuauton ja -vaunun huolto kysyy todella monipuolista osaamista. Huollossa alusta käydään läpi ja perustekniikka muutenkin. Jarrut säädetään ja pyörän laakerit tarkastetaan. Runkopultit kiristetään, jottei vaunu rupea tolkuttomasti keikkumaan.

Auton moottorin vaatimat perushuollon työt kuuluvat tietysti asiaan. Samoin valojen, vetopään, iskunvaimentimien, renkaiden ja suojakumien tarkistukset.

Oma lukunsa ovat kaasulaitteet, jotka matkailuajoneuvoissa tarvitaan lämmitystä, jääkaappia ja hellaa varten. Niiden tarkastukset ja huollot ovat turvallisuuden kannalta olennaisia.

– Jääkaapin palopää pitää puhdistaa ja letkut tarkistaa, ettei alkavia halkeamia ole, Pasi Isokoski luettelee.

Kaasulaitteiden koeponnistus on tärkeä osa huoltoa. Pasi Isokoski tekee sen huolellisesti jo turvallisuussyistä. Seppo Kangas

Lämmityslaitteen nesteiden pitää olla kunnossa ja kiertää asianmukaisesti. Vesi- ja jätevesijärjestelmien tarkistus kuuluu asiaan. Akut testataan.

Uusimmissa vaunuissa ja autoissa on erittäin paljon myös elektroniikkaa, joka huoltomiehen pitää hallita. Vaunun koko sähköjärjestelmää ohjataan elektroniikalla.

– Kouluttautua pitää, että pysyy ajan tasalla. Nytkin on pari koulutusta tiedossa.

Pasi Isokoskella on puusepän sekä ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan ammattikoulutus. Molemmista on ollut hyötyä huoltotyössä, vaikka voi sanoa, että mies on itseoppinut ja täydennyskouluttautunut työhönsä.

– Vanhemmissa vaunuissa saattaa olla puurunko, joten puusepän taitojakin on tarvittu.

Vesivuodot ovat nykyvaunuissa harvinaisempia, mutta niihinkin aika ajoin törmää. Vuotokohta pitää löytää, tehdä perusteelliset kuivaukset ja tarvittaessa vaihtaa materiaalit ja tietysti tukkia vuotokohta.

– Takuuaikana kannattaa käyttää auto tai vaunu maahantuojan määrittelemässä kosteusmittauksessa, Isokoski muistuttaa.

Hänellä on takuuhuoltovaltuudet neljän merkin huoltoihin. Samoin useamman lämmitinvalmistajan huoltoihin hänellä on luvat. Hän kertoo tekevänsä yhteistyötä useiden matkailuautojen ja -vaunujen kauppiaiden kanssa eri puolille Suomea.

– Suoraan tulevat yksityiset asiakkaat on suurin asiakasryhmä. Jonkin verran myös kauppiaan tuovat myyntiin tulevia autojaan ja vaunujaan huoltoon.

Huollon tueksi tarvitaan laajahko varaosavarasto. Sitä Pasi Isokoski kartuttaa vähitellen. Seppo Kangas

Vähälläkankaalla sijaitsevassa noin 150 neliön hallissa Pasi Isokoskella on myös varaosavarasto.

– Melko laaja varasto pitää olla, sillä osien tilaaminen Saksasta voi kestää parikin viikkoa. Hätävaraa löytyy toki Ylivieskan muista huoltoliikkeistä.