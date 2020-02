Seikkailupuisto Pakka laajentaa Kalajoella – Tavoitteena 100 000 kävijää

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen Hiekkasärkillä toimiva Seikkailupuisto Pakka laajenee ensi kesäksi. Pakka tiedottaa, että se tulee olemaan laajennusten jälkeen tiettävästi Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin ulkoseikkailupuisto. Jo nykyisellään se on kävijämääriltään yksi Suomen suurimmista seikkailupuistoista.

– Laajennuksella vastataan Kalajoen vilkkaan kesäsesongin kysyntään. Puiston kapasiteetti kasvaa merkittävästi, ja Seikkailupuisto Pakka tavoitteleekin 100 000:aa kävijää vuoden 2020 aikana. Laajennuksien myötä jonotusajat lyhenevät entisestään, palvelu on entistäkin joustavampaa ja tarjontamme aiempaakin monipuolisempi, sanoo Seikkailupuisto Pakan puistopäällikkö Tommi Priuska.

Toimitusjohtaja Timo Priuska kertoo viime vuoden kävijämäärän olleen noin 60 000.

– Tavoittelemme merkittävää kasvua. Myös investointi on merkittävä, monta sataa tuhatta euroa.

Puistoon rakentuu toukokuuhun 2020 mennessä 540 metriä lisää monentasoisia seikkailuratoja. Perheratoja tulee kolme lisää. Lisäksi Pakkaan tehdään yksi uusi haastavampi rata sekä yksi huippuhaastava ninjarata. Entuudestaan ratoja on puistossa yli kolme kilometriä.

Kaikkiaan Pakassa on laajennuksen jälkeen 21 rataa, mukaan lukien perheen pienimmille soveltuva puuhapuisto ja kolme harjoitusrataa. Seikkailullisia ja liikunnallisia tehtäviä Pakassa tulee olemaan kaikkiaan lähemmäs 200 erilaista. Lisäksi Pakassa on Euroopan suurin seikkailutorni, josta voi tehdä muun muassa 330 metrin mittaisen mega-vaijeriliu'un, kokeilla vapaapudotus-hyppyä tai kivuta 20 metrin korkuisella kiipeilyseinällä. Pakasta löytyy myös megatrampoliineja, ja seikkailupuisto järjestää jousipyssysotia ja kuplafutista. Seikkailupuistossa on myös AA1-luokituksen saanut 18-väyläinen frisbeegolfrata.

Pakkaan mahtuu laajennusten ansiosta tulevana kesänä radoille yhtäaikaa 317 seikkailijaa ja torniin sata. Kaikkiaan puisto voi vastaanottaa jopa tuhat seikkailijaa päivässä.

Timo Priuska kertoo, että Pakassa on ollut kesäaikaan noin 25 työntekijää. Hän arvelee työvoiman tarpeen kasvavan tulevana kesänä laajennuksen myötä 2–5 henkilöllä.

Uudistetun Pakan avajaisia ja 5-vuotissyntymäpäiviä vietetään vappuna erikoisohjelman ja tähtivieraan siivittämänä. Avajaisvieras ja hänen avajaisissa suorittamansa haastetehtävä julkistetaan myöhemmin.