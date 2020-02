Juha Pylväs ottaa Eduskunnasta-kolumnissaan kantaa kuntaliitoksiin: Kuntarajapyykin pesua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomessa useimpien kuntien taloustilanne on hyvin tiukka. Kuntatalouden ahdinkoon patenttilääkkeeksi on tarjottu kuntaliitoksia. Malttamattomimmat puhuvat jopa kuntien pakkoliitoksista. Samanlainen julkinen keskustelu on viriämässä tälläkin kertaa. Uutena perusteluna liitoksille on lapsimäärän vähentyminen.

Ylivieska on naapurikuntien kanssa käynyt tasaisen väliajoin kuntaliitoskeskusteluja ja onpahan neuvotteluja käyty usean kunnan liitoksesta muutama vuosi takaperin. Nuo neuvottelut eivät liitoksiin asti kantaneet, mutta paljon tietoa ja tahtotilaa niissäkin saatiin selville.

Kunnallinen itsenäisyys on edelleen vahva ja todelliset hyödyt heikosti löydettävissä. Maakunnasta tiedetään sekin, että köyhien kuntien liittäminen keskenään ei tuo euroakaan lisää rahaa, vaan yleensä ongelmat tahtovat vain mennä vaikeampaan suuntaan kuten Oulu esimerkillään on osoittanut.

Kuntaliitokset eivät automaattisesti johda kuntatalouden parantumiseen. Tutkimusten perusteella kuntaliitokset lähes poikkeuksetta johtavat liitoskuntien taajamissa lähipalvelujen heikkenemiseen. Lisäksi valitettavan usein liitetyn kunnan alueen elinvoiman kehittäminen on heikentynyt. Näistä ainakin maakuntalehdet kirjoittelevat maakuntakeskusten laitamien palautetta tasaisin väliajoin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuntaliitoksia koskevissa keskusteluissa pitää aina muistaa myös kunnan syvempi merkitys. Kunta ei ole koneisto vaan asukkaidensa yhteisö, ihmisten identiteetin lähde sekä suomalaisen kansanvallan kulmakivi. Siellä toteutuu kansalaisten vastuu itsestä ja läheisistä. Kunta on myös alueensa elinvoiman edistäjä. Menestyvä yritystoiminta tarvitsee aktiivista, elinkeinoja kehittävää kuntaa.

Keskusta on puolueena johdonmukaisesti kannattanut ja edistänyt kuntaliitoksia vain, jos ne perustuvat kuntien omiin päätöksiin. Tasavertaisena vaihtoehtona kuntaliitoksille pidämme kuntien yhteistyön kehittämistä. Kuntien pakkoliitoksia tai valtiovallan piirtämiä uusia kuntakarttoja Keskusta ei järkisyistä kannata.

Onnistuneen kuntaliitoksen perusedellytyksiä on, että liitoskunnilla tulee olla uusi ja yhteinen toiminnallinen päämäärä, jonka eteen kaikki ponnistelevat. Pelkät rutiiniliitokset, jossa vain kuntien rajapyykit kaadetaan, ei hyödytä. Lisäksi kuntien tulee olla samaa toiminnallista aluetta.

Kuntaliitoksessa syntyneen uuden kunnan talouden tervehdyttäminen ei voi perustua liitettävien kuntien palvelujen rajuun heikennykseen. Kuntalaiset eivät kauaa kuntaa omakseen tunnista, jos itseisarvoksi tulee palveluiden lopettaminen. Kunta on kuitenkin olemassa palveluiden järjestämistä varten.

Juha Pylväs

Kansanedustaj (kesk.)

Ylivieska