Osatyökykyinen voi olla huippuosaaja - Pauli Niskanen on Raudaskylän opistolla myös työyhteisönsä hyvinvoinnin lisääjää

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieska

Osatyökykyinen voi olla huipputyöntekijä, kunhan pääsee näyttämään osaamistaan. Nivalalainen Pauli Niskanen on päässyt. Hän ahkeroi Raudaskylän opiston keittiöllä, ja on saavuttanut arvostetun aseman työyhteisössään.

Muut työntekijät ja esimies, palvelupäällikkö Niina Pennala kertovat, että hän on työssään ahkera, tarkka ja tunnollinen ihminen, joka osaa ottaa muut ihmiset huomioon. Hän tarttuu mielellään uusiin työtehtäviin.

Pauli Niskanen tunnetaan muun muassa siitä, että hän tervehtii muuta henkilökuntaa reippaasti ja opastaa ruokailussa asiakkaita hyvin. Hän osaa sanoa kohteliaisuudet muille ihmisille. Häneltä saa kysyä ja hän neuvoo. Häntä pidetään koko opiston ilopillerinä.

– Parhaaksi työpaikan tekee huumori, Pauli Niskanen kertoo.

Hänellä on lievä kehitysvamma. Hän kuitenkin toivoo, että hänet nähtäisiin muuten ihmisenä. Hän ei halua leimaantua lievän kehitysvammansa takia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Osatyökyisten työllistämishankkeilla Raudaskylän opisto osoittaa, että niissä voivat työnantajat, työntekijät ja yhteiskunta kaikki voittaa. Raudaskylän Opiston Kelpo-hanke osoitti sen työkykyisillä kehitysvammaisilla. Työnantajille kyse on hyvien työntekijöiden, työyhteisön hyvinvointia parantavien työntekijöiden löytämisestä.

Opistolla lähtökohtana on, että työ on kaikille keskeinen osa hyvinvointia ja yhteiskuntaan sitoutumista. Työ avaa yksilölle mahdollisuuksia.

– Siitä minä haaveillen, että pääsen joskus asumaan omaan kämppään. Työstä saamiani rahoja en laita turhuuksiin, Pauli Niskanen kertoo.

Jos osatyökykyinen on päässyt eläkkeelle, niin ilman eläkkeen menettämisen pelkoa on mahdollista tienata aina noin 750 euroon saakka. Sitä myöten elämä paranee, kun henkilö saa itse ansaittua rahaa. Kaikki osatyökykyiset eivät saa eläkettä.

Työllistyminen otti 37-vuotiaalla Niskasella aikansa, vaikka hänellä oli ammattiopistosta kaksi ammattitutkintoa. Hän on valmistunut sekä Catering- että puutarha-alalle. Hän ei ole ajatellut Catering-työstä muihin töihin siirtymistä.

– Puutarha-asioita teen vähinsä kotona, hän kertoo.

Niskanen asuu Nivalan Välikylällä kotonaan ja kulkee opistolle töihin talvisin linja-autolla ja kesällä pyörällä. Hän tekee kolmipäiväistä viikkoa ja kuusituntista työpäivää. Työaikoja on pystytty sovittamaan kulkuyhteyksien mukaan.

– Pyöräily on kivaa. Odotan, että kelit sallivat sen. Kun pääsen pyörällä töihin, teen samalla joskus pitemmän lenkin, hän toteaa.

Raudaskylän opisto on avannut työmarkkinoita monille osatyökykyisille ihmisille, joiden työllistyminen on vaikeaa esimerkiksi vamman tai sairauden takia. Lievästi kehitysvammaisissa on myös IT-osaajia, jotka ovat niin ikään hyviä työssään.

Parhaillaan opistolla on menossa kolme osatyökyisiä auttavaa hanketta. Hanketyöntekijöiden esimiehenä toimiva hankepalvelupäällikkö Anne Harvala kertoo, että viime kesänä päättynyt Kelpo-hanke toimi hyvänä näyttönä ELY-keskukselle.

Tuoreimpana hankkeena käynnistyi maanantaina 10. helmikuuta Duunitie. Se pyrkii kolmen vuoden aikana saattamaan yhteen 25 työnantajaa ja 95 osatyökykyistä.

– Uutena havaintona on, että yksinyrittäjät voivat saada osatyökykyisestä hyvän avun riskittömästi ja pitemmän päälle pätevän työntekijän, Harvala kertoo. Yksinyrittäjistä hoksautti yksi rahoittajista, Nivala-Haapajärven seutukunta Nihak.

Duunitie-hanketta vetävät kokeneet osaajat, jotka osaavat ohjata sekä työntekijöitä että työnantajia osatyökyisen työllistämiseen kuuluvissa kaikissa asioissa. Projektipäällikkönä toimii Ylivieskan Ohjaamossa työskennellyt Tuomo Haapala ja Kelpo-hankkeessa työskennellyt työvalmentaja Pertti Alatalo. He tietävät työkokeilun järjestämisestä ja palkkatuesta.

– Meillä on hyvä yhteyshenkilö TE-toimistossa. Hän auttaa esimerkiksi palkkatukiasioissa. Harvala toteaa.

– Duunitiessä osaamme olla osatyökykyisille rinnallakulkijoita. Asioita lähdetään yhdessä selvittämään. Räätälöidään kullekin sopiva polku työelämään, Alatalo kuvailee.

Haapala ja Alatalo uskovat verkostojensa kautta löytävän sekä sopivia osatyökykyisiä että työnantajia.

– Osallistumisesta kiinnostuneet olla meihin myös suoraan yhteyksissä, he kehottavat.