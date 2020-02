Jedu reagoi hoitajatarpeen kasvuun – Koulutuksia jalkautettu alueen kuntiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koulutuskeskus Jedulla on käynnissä ja alkamassa useita lähihoitajakoulutuksia alueen kunnissa ja kaupungeissa. Jedu vastaa osaltaan kasvavaan hoitajatarpeeseen, joka on edessä hoitajamitoituksen noustessa keväällä 2023.

Vanhuspalveluiden hoitajamitoituksesta tulee sitova, ja mitoitus nousee 0,5:stä 0,7:ään. Mitoitus koskee vanhusten ympärivuorokautisia hoitopaikkoja ja se kohdistuu nimenomaan hoitotyöhön. Jotta 0,7 hoitajamitoitus toteutuu, on arvioitu vanhustenhoitoon tarvittavan noin 4 400 hoitajaa lisää.

Koulutuskeskus Jedu järjestää lähihoitajakoulutusta pääsääntöisesti Ylivieskassa sekä Oulaisissa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta voi suuntautua useaan eri osaamisalaan, joista ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala vastaa juuri tähän laajenevaan tarpeeseen. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lisäksi Oulaisissa tarjotaan koulutusta muun muassa vanhustyön erikoisammattitutkintoon.

Alueella kasvavaan lähihoitaja tarpeeseen on Jedussa jo reagoitu. Parhaillaan käynnissä ovat koulutusryhmät Kärsämäellä sekä Raahessa. Uusia avauksia on tehty useamman kunnan kanssa yhteistyössä, ja esimerkiksi Pyhäjärvellä on alkamassa uusi ryhmä maaliskuussa.

Siikalatvan Piippolassa on haku käynnissä ja ryhmän on tarkoitus aloittaa opinnot huhtikuussa. Elokuussa Kalajoella aloittavaan ryhmään on juuri avattu haku.