A-klinikkakäyntien määrä kasvoi Kalliossa – Laitoskatkot hoidetaan lähes kokonaan terveyskeskuksen vuodeosastolla

A-klinikkakäyntien määrä koko Kallion alueella kasvoi viime vuoden aikana. Vuoteen 2018 verrattuna kasvua oli yli 20 prosenttia. Asiakasmäärä lisääntyi samaan aikaan yli 10 prosenttia.

– Osaltaan kasvua selittää se, että saimme viime vuonna yhden sairaanhoitajan toimen lisää. Toisaalta myös usein, jopa päivittäin käyvien asiakkaiden määrä on lisääntynyt, vastaava työntekijä Elisa Parhiala Kallion Terapiakeskuksen A-klinikalta kertoo.

Alkoholisteja hoidetaan peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella sekä osasto- että avokatkoilla, joita on suunnilleen saman verran. Viime vuonna osastokatkoja oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Laitoskatkoa vaativat alkoholiriippuvaiset hoidetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päihdehoitolaitoskatkoja alkoholisteille on vähän. Päihdehoitolaitoksiin esimerkiksi Kokkolaan tai Viitasaarelle lähetetään lähinnä huumevieroitusta tarvitsevat asiakkaat, jotka eivät pärjää avokatkaisussa.

– Terveyskeskus on ollut Karvoshovin sulkemisen jälkeen lähes ainoa paikka, jossa laitoskatkoa toteutetaan. Meillä ei ole omaa osastoa vierotukseen tuleville, mutta huoneet on järjestelty heitä ajatellen, koska potilaista osa on levottomia, Elisa Parhiala sanoo.

Laitoskatkaisua vaativalle potilaalle on Elisa Parhialan mukaan järjestettävä osastopaikka.

– He menevät osastolle terveyskeskuslääkärin kautta päivystyksenä, hän sanoo ja kertoo, että jos paikkaa ei juuri sillä hetkellä löydy omasta terveyskeskuksesta, osoitetaan paikka jostain muusta alueen terveyskeskuksesta.

Laitoskatkot vaihtelevat 3–5 päivään. Sinä aikana hoidetaan alkoholin aiheuttamia vieroitusoireita. Päihteettömyyden tukeminen ja muu kuntoutus jatkuu osastojakson jälkeen A-klinikkakäynneillä.

– A-klinikkakäynnit ovat yksilöllisiä. Joidenkin hoito onnistuu napakasti muutamassa kuukaudessa, mutta jotkut käyvät A-klinikalla pitkään, jopa vuosia, Parhiala kertoo.

Mielenterveysongelmaisten alkoholi- ja huumekatkot hoidetaan pääsääntöisesti samalla sapluunalla kuin muutkin.

– Joissakin tilanteissa toki voi jakso psykiatrisella osastolla olla tarpeen, Parhiala toteaa.

Psykiatrisille osastoille katkaisuhoitopotilas ohjataan esimerkiksi pitkään jatkuneen rankan juomisputken jälkeen, jos se on aiheuttanut harhaisuutta tai sekavuutta tai muita psykiatrisia oireita.

Avokatkaisua alkoholisteille järjestetään Ylivieskassa ja Nivalassa maanantaista torstaihin.

– Avokatkaisussa käydään päivittäin puhaltamassa nollat ja hakemassa lääkkeet. Avokatkojen pituudet vaihtelevat 3–5 päivään tarpeen mukaan. Sen jälkeen päihteettömyyden tukeminen jatkuu A-klinikkakäynneillä, Elisa Parhiala kertoo.

Kaikkien päivystyksenä tulevien asiakkaiden hoidon tarve arvioidaan, mutta aina ei ole tarvetta aloittaa lääkitystä.

Päihdepalveluiden toimintaaesitellään Ylivieskassa helmikuun viimeisenä maanantaina. Päihdeongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen sekä päihdetyöntekijöille suunnatussa tilaisuudessa käydään läpi päihdepalveluihin liittyvää ajantasaista lainsäädäntöä, ongelmatilanteita ja niiden ratkaisukeinoja. Teemana on myös asiakkaiden osallisuus ja kohtelu palveluissa.

Aiheista alustavat ja kysymyksiin vastaavat tilaisuudessa päihdeasiamies Tuula Sillanpää ja päihdeasiamiestoiminnan kehittämis- ja edunvalvontakoordinaattori Riikka Perälä. Paikalla on myös EHYT ry:n aluekoordinaattori Sinikka Korpela kertomassa alueella tehtävästä ehkäisevästä päihdetyöstä.