Nina Hannus POP Pankin konttorinjohtajaksi Ylivieskaan – Oulaisten konttori ajanvaraukseen, Ylivieskaan lisätään henkilöstöä

POP Pankki -ryhmään kuuluvassa Sievin Osuuspankin Ylivieskan konttorissa puhaltavat uudet tuulet. Pitkään konttoria johtanut Seija Somero siirtyy vapaalle, ja uutena konttorinjohtajana on aloittanut Nina Hannus Oulaisista.

– Meillä on samaan aikaan menossa monenlaisia uudistuksia. Oulaisten konttori palvelee nyt ainoastaan ajanvarauksella asiantuntijapalveluissa, kun se aiemmin oli päivittäin auki, Nina Hannus kertoo.

Myös Oulaisten konttori jää hänen alaisuuteensa. Muutokset astuivat voimaan 3. helmikuuta alkaen.

Kaikissa Sievin Osuuspankin konttoreissa on supistettu myös kassapalveluja niiden kysynnän vähentymisen takia. Ylivieskassa kassapalveluja saa kahtena päivänä viikossa ja Sievissä kolmena. Konttorien ovet ovat kuitenkin avoinna entiseen tapaan arkisin.

– Palvelumme kaikille asiakkaille kuitenkin säilyvät. Kokemus on osoittanut, että kassapalvelut riittävät hyvin, vaikka niitä ei joka päivä saa. Tiedottaminen on toki tärkeää, että asiakkaat osaavat käydä oikeaan aikaan, Seija Somero toteaa.

Asiointi ajanvarauksella on huomattavasti lisääntynyt myös POP Pankin palveluissa.

– Se on helpointa sekä meidän että asiakkaan kannalta. Tapaamiseen voidaan varautua etukäteen ja huolehtia tarpeelliset asiakirjat valmiiksi. Asiointi sujuu nopeasti ja vaivattomasti, Seija Somero lisää.

Uusi palvelumuoto on verkkotapaaminen, jossa pankin asiakas kohdataan etänä verkon kautta kuvapuhelun välityksellä.

– Vastaamme tämän ajan kysyntään. Ylivieska kasvukeskuksena on edelläkävijä. Me lisäämme myös henkilökuntaa uusiin palveluihin, Seija Somero kertoo.

Ylivieskassa on nyt yksi palveluneuvoja aiempaa enemmän. Myös toimitusjohtaja Kirsi Valtonen nähdään jatkossa useammin juuri Ylivieskan konttorilla.

– Asiakaskuntamme koostuu pääosin henkilö- ja pk-yritysasiakkaista. Painopiste siirtyy yritysrahoituksen puolelle, jossa olemme mukana entistä aktiivisemmin. Se tarkoittaa yritysrahoituksen osaamisen ja henkilöstöresurssien lisäämistä, Seija Somero sanoo.

Somero on ollut Ylivieskan konttorissa koko sen 18-vuotisen historian ajan. Hän kertoo muistavansa vielä ensimmäiset asiakkaat.

– Nollasta lähdettiin, ja nyt ollaan vaikuttava tekijä Ylivieskan pankkimaailmassa. Juhlahetki oli, kun ensimmäinen asiakasmappi tuli täyteen ja piti ottaa uusi käyttöön, Seija Somero nauraa muistoilleen.

Pienen pankin nopea reagointikyky, joustavuus ja paikallinen päätöksenteko ovat hänen mukaansa olleet avaintekijät kasvussa.

Myös Nina Hannus on ylivieskalaisille tuttu pankkialalta. Hän työskenteli aiemmin toisen pankin palveluksessa kaupungissa lähes kymmenen vuotta.

– Hyvät on tunnelmat tulla tuttuun kaupunkiin takaisin. Täällä on hyvä työporukka, ja tuttuja kasvoja on myös asiakaskunnassa.