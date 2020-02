Ylivieskan kaupunginhallituksessa tänään: Rakennuspäällikön virkaa esitetään lopetettavaksi, uusia toimia täytetään kevään aikana

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 10. helmikuuta kaupungin työpaikkoihin liittyviä kysymyksiä.

Kaupungin teknisessä toimessa on tapahtunut paljon henkilöstömuutoksia ja nyt hallituksen listalla on rakennuspäällikön viran lakkauttaminen. Rakennuspäällikkönä aiemmin työskennellyt Leena Löytynoja valittiin viime vuonna tekniseksi johtajaksi ja rakennuspäällikön töitä on hoidettu poikkeusjärjestelyin.

Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto esittää hallitukselle, että rakennuspäällikön virka lopetetaan ja kaupunki perustaa kiinteistöhuoltomestarin toimen. Kiinteistöhuoltomestari osallistuu päivittäisiin kiinteistönhoidon tehtäviin, seuraa laatua, energiankulutusta, kunnossapitoa sekä työskentelee kiinteistönhoitajien esimiehenä. Samalla kaupungin tilapalvelut siirtyvät projektikohtaiseen rakentamiseen ja tilapalveluiden hallinnolliset tehtävät ovat teknisen johtajan töitä.

Kaupunginhallitukselle esitetään myös lupaa useiden toimien täyttämiseen. Näitä ovat liikuntapaikkojen hoitaja, varhaiskasvatuspalveluiden toimistosihteeri sekä kansalaisopiston musiikinopettaja ja kurssisihteeri. Suurin osa toimista on ollut täytettynä määräaikaisilla työsuhteilla. Kaupungin kolmannen liikuntapaikkojen hoitajan työpaikka jäi avoimeksi, kun vastaavaan toimeen muiden lähiesimieheksi valittiin Jarmo Isokoski, joka oli jo ennestään yksi liikuntapaikkojen hoitajista.