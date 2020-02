Alavieskan yrittäjäyhdistys palkittiin Vuoden tekijänä Vaikuttajafoorumissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Yrittäjäjärjestön parhaita yhdistyksiä palkittiin viikonloppuna pidetyssä Vaikuttajafoorumissa. Vuoden tekijäksi järjestö valitsi Alavieskan Yrittäjät.

Vuoden tekijäksi valitaan yhdistys, jonka uusi toimintamalli tai palvelu on lisännyt jäsenten saamaa hyötyä jäsenyydestä. Alavieskan Yrittäjät on puhaltanut koko kuntaan yhteishenkeä ja innostusta. Heidän järjestämänsä tapahtuma Amacing Race on esimerkki innovatiivisesta tavasta markkinoida yrityksiä kuntalaisille.

Joroisten Yrittäjät, Ruokolahden Yrittäjät, Ulvilan Yrittäjät ja Kuopion Yrittäjät palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2019 parhaina paikallisyhdistyksinä. Vuoden 2019 toimialajärjestö on Nuohousalan Keskusliitto ry. Ilomantsin Yrittäjät palkittiin Vuoden vaikuttajana ja Lempäälän Yrittäjät Vuoden viestijänä. Satakunnan Yrittäjät on Elon, Fennian ja Finnveran valinta parhaaksi aluejärjestöyhteistyökumppaniksi.

Suomen Yrittäjillä on 383 paikallisyhdistystä ja 58 toimialajärjestöä, joiden joukosta voittajat valittiin. Palkinnot jaettiin yrittäjäjärjestön Vaikuttajafoorumissa Victoria I-laivalla sunnuntai-iltana