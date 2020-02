Jarmo Junno taistelee keväällä futsalmaajoukkueen kanssa historiallisesta arvokisapaikasta: "Se on lähellä absoluuttisesti parasta, mitä futsalpelaajana voi saavuttaa, jos pääsee MM-kisoihin"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan futsalkasvatti Jarmo Junno pelaa tällä hetkellä erinomaista kautta. Toukokuussa 28 vuotta täyttävä mies on ollut tärkeä lenkki niin seurajoukkue Tornion Palloveikoissa kuin Suomen futsalmaajoukkueessa. Junno on tuttu mies alueen futsalyleisölle, sillä hän debytoi Sievi Futsalin paikassa kaudella 2011-2012 ja oli myös mukana sieviläisten kultaputkessa vuosina 2015­-2017.

Junnon nimi nousi suuren yleisön tietoisuuteen MM-karsintaturnauksessa, jossa Suomi lunasti itselleen paikan jatkokarsintoihin Serbiaa vastaan. Portugalissa pelatussa karsintaturnauksessa Junno iski kolmessa ottelussa kolme maalia ja oli avainpelaajan roolissa, kun Suomi taisteli ennalta kovempia joukkueita vastaan kisapaikasta.

Tälle kaudelle Junnon väri Sievin keltamustista vaihtui ToPV:n vihreään peliasuun. Torniossa mies on omien sanojensa mukaan viihtynyt hyvin, vaikka siirto nousijajoukkueeseen oli samalla hyppy tuntemattomaan.

– Odotuksia ja tavoitteita oli vaikea luoda ennen kauden alkua, kun nousijajoukkue oli kyseessä ja itsellekin tavallaan uusi juttu. Positiivisesti olen yllättynyt, miten hommat ovat toimineet seurassa, puhtaasti futsalin perässä Tornioon lähtenyt Junno tuumaa.

Tuloksellisesti ToPV on pelannut erinomaisen kauden tähän mennessä. Joukkue keikkuu sarjataulukon kärkipäässä, mikä nostanut menestymisen nälkää.

– Joukkueen kesken ollaan suoraan puhuttu, että mestaruus on selkeä tavoite. Pyritään joka päivä kehittämään peliä ja tekemään kovasti töitä sen saavuttamiseen.

Ensimmäinen esiintyminen lauantaina Sievissä ToPV-paita päällä, ei ollut yksi runkosarjaottelu muiden joukossa.

– Kyllähän siihen extralatausta tulee, kun Sievissä pelaa. Aivan mahtava pelata, kun tuntee niin hyvin kaikki Sievin pelaajat, taustahenkilöt ja suurin piirtein jokaisen katsojan, joka on katsomassa peliä. Sievissä on aina vastustajalla tila vähissä, eikä ole vieraskentistä sieltä helpoimmasta päästä.

Pitkään Sievissä pelannut Junno tuntee todellakin joukkueen pelaajat läpikotaisin. Kysyttäessä inhottavinta vastustajaa keltamustista, ei mieleen nouse kuitenkaan yhtä tiettyä nimeä.

– Varmaan ne sieltä kokeneemmasta päästä löytyy. Sievin joukkueessa on useita taitavia ja kokonaisvaltaisia pelaajia, jotka taistelevat kentällä täysillä.

Seurajoukkueen ohella Junno on tehnyt hyvää jälkeä maajoukkuetasolla. Sensaatiomainen MM-kisapaikka on joukkueella kahden osaottelun päässä. Paikka MM-kentillä olisi historiallinen Suomelle, joka ei ennen ole arvokisoissa esiintynyt.

– Puhutaan isoista asioista. Se on lähellä absoluuttisesti parasta, mitä futsalpelaajana voi saavuttaa, jos pääsee MM-kisoihin. Siellä on kaikki maailman parhaat saman tapahtuman ympärillä. Ei tällaisesta maajoukkuemenestyksestä ole osannut haaveilla. Uskomaton tulos saavutettiin ja kaikki on tulevaisuudessa mahdollista, kuten ollaan nähty.

Eron kotimaan salien ja kansainvälisten kenttien välillä Junno on huomannut erityisesti pelin vauhdissa. Hyvistä maajoukkuepeleistä huolimatta Junnolla ei ole suurta hinkua lähteä Futsal-liigaa isompiin ympyröihin näyttämään osaamistaan.

– Vielä voi sanoa, että maajoukkueessa on päässyt maistamaan kansainvälisiä pelejä tarpeeksi. Täytyy muistaa, että Suomen Futsal-liiga on kehittynyt vuosi vuodelta. Kärkijoukkueiden osalta ollaan todella kovalla tasolla, mistä kertoo se, että Suomen maajoukkueessa suurin osa pelaajista ponnistaa kotimaan liigasta. Seuraajajoukkueessa tehdään työ ja valmiudet pärjätä kansainvälisillä kentillä, Junno summaa.