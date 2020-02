Anne Mattila ynnäilee kolumnissaan, mikä hallituksen perhevapaajärjestelmän numerosirkuksen sarjoita olisi mieluisin – Onko se 4,3+4,3+4,6 vai 1+7+7 vai 5+5+5 vai ihan jotain muuta?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maan hallitus on uudistamassa perhevapaajärjestelmää. Tällaisesta, jo lapsentekoiän ohittaneesta, julkisuudessa pyöritelty numerosirkus kuulostaa lähinnä omituiselta. On kiintiöitä vanhemmille, on vapaata edeltä, on vapaata toiselle ja sen jälkeen toiselle vanhemmalle.

Jonkun mielestä kyse on 4,3+4,3+4,6-mallista ja jonkun toisen mielestä taas 1+7+7-mallista. Vihreät ilmoittivat heti, että malli on lähellä heidän 5+5+5-mallia.

Akava älähti, että malli ei lisää tasa-arvoa, eikä työllisyyttä. Yrittäjäjärjestö oli ainakin jonkun ulostulon perusteella samoilla linjoilla ja hallitus tietenkin kehui itseään.

Surkuhupaisaa, että tasa-arvoa pitää edistää tällaisilla päätöksillä. Tasa-arvo ei tosiaankaan näytä toteutuvan ilman, että sääntöyhteiskunta osoittaa tarkasti, milloin äiti on kotona, milloin isä tai sateenkaariperheen vanhemmista toinen ja toinen.

Jotenkin tuollainen näpertely ja numeroilla leikkiminen kuulostaa korvissani vain byrokratian lisäämiseltä. Tuskinpa uudistus osuu jokaisen lapsiperheen tarpeisiin, olipa numerosarja millainen tahansa.

Se on totta, että naisten tasa-arvoa työmarkkinoilla pitää edistää, mutta tuskin se tapahtuu perhevapaita ruuvaamalla. Eivätköhän syyt ole syvempänä siihen, että naiset pääsääntöisesti ansaitsevat vähemmän kuin miehet ja naiset työllistyvät huonommin kuin miehet?

Vaikka joku on todennut, että vain sitkeimmät änkyrät jankuttavat perhevapaajärjestelmässä valinnanvapaudesta, olen vahvasti sitä mieltä, että päätösvalta pitää säilyä perheissä ja tasa-arvoista työelämää edesautetaan aivan muilla keinoilla. Olen vakuuttunut, että kun naiset alkavat ansaita saman tai enemmän kuin miehet, isät jäävät kotiin.

Valintoja kotiin jäämisistä tehdään perheissä monilla perusteilla, mutta yksi tärkeä on raha. Tuossa elämänvaiheessa, kun lapset syntyvät, monissa perheissä painavat kaikki mahdolliset lainat päälle. Enemmänkin olen siitä huolissaan, mistä perheisiin saataisiin tuloja, jotta vanhemmat voisivat huoletta jäädä hoitamaan lapsiaan kotiin kuin siitä, kumpi vanhempi pitää lomat.

Kun kuopuksemme syntyi pian 18 vuotta sitten, oli meneillään isyysvapaakokeilu – siis joku niistä monista. Kokeilu tarjosi isälle mahdollisuuden olla lapsen kanssa kotona kaksi kertaa kauemmin kuin äiti. Totta kait me käytimme tuollaisen mahdollisuuden hyväksi.

Äitiysloman jälkeen olin vain muutaman viikon kotona. Isä jäi hoitamaan kuopusta. Samalla hän oli kotona lähettämässä esikoistamme aamulla eskariin ja iltapäivällä vauvan kanssa häntä vastassa linja-autopysäkillä. Minunkin oli mukava palata töistä valmiiseen ruokapöytään ja kuulla esikoiselta, kuinka isä on todella hyvä kokki, koska paistaa välipalaksi aina lättyjä.

Uskon, että tuolla isyysvapaajaksolla oli suuri vaikutus siihen, että puolisoni jäi vielä kotihoidontuella kotiin ja minä kävin töissä. Sillä oli tärkeä vaikutus myös isän ja poikien välisiin suhteisiin. Usein silloin ja joskus vielä nykyäänkin tunnen itseni melkein ulkopuoliseksi perheessämme, kun en kuulu varsinaisesti "mitäsmemiehiin".

Lapset ovat niin vähän aikaa pieniä, että kaikkien vanhempien pitäisi pystyä halutessaan nauttimaan omista lapsistaan.

Niin hyviä kuin perhepäivähoitopaikat olivatkin, koimme esikoisen kanssa koko ajan huonoa omatuntoa siitä, että emme olleet hänen kanssaan kotona. Rytmi oli se, että aamulla lapsi nostettiin aikaisin sängystä ylös ja vietiin puoliunisena hoitoon. Illalla haimme hänet kotiin, laitoimme ruoan ja söimme yhdessä, kunnes oli aika mennä taas nukkumaan, että aamulla jaksamme nousta varhain töihin ja hoitoon. Esikoisemme kävi siis lähinnä nukkumassa kotona.

Tästä syystä teimme omat ratkaisumme, kun kuopus oli neljän vanha, eikä kummallekaan vanhemmalle irronnut enää minkäänlaisia vapaita. Sanoin irti itseni "vakituisesta" työpaikasta. Moni piti minua ihan hulluna, mutta näin jälkeen päin ajateltuna se oli yksi elämäni parhaista päätöksistä.

Uskallan suositella sitä muillekin – tasa-arvon, työelämän, yhteiskunnan velvollisuuksien ja muidenkin asioiden uhalla. Lapset ovat vain kerran pieniä. Nauttikaa heistä. Töitä ehtii tehdä vielä pitkään sen jälkeen, kun lapset ovat menneet kouluun, puhumattakaan aikuistuneet ja lentäneet pesästä.

