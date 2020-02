Lapsikato sulkemassa lähivuosina kouluja - Sievissä viiden vuoden päästä vielä 3-5 alakoulua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lapsikato tuo paineita supistaa Sievin kouluverkkoa. Sievissä on nyt seitsemän alakoulua, viiden vuoden kuluttua lapsi- ja taloussyistä ehkä kolmesta viiteen. Syntyvyys on laskenut Sievissä kuutena vuonna peräkkäin, viime vuonna saatiin 54 vauvaa.

Parhaimpina vuosina syntyvyys on ollut Sievistä sataa lasta. Siitä vauvamäärä on siis lähes puolittunut. Kunnanjohtaja Mauno Ranto toteaa, että edelleen Sievin lapsimäärä on hyvä 5 000 asukkaan kunnalle. Viime vuonnakin saavutettiin väestöluvuissa 17 hengen syntyvyyden enemmyys.

Lapsimäärän väheneminen alkaa näkyä oppilasmäärissä ensi syksyä. Sitten luisu on jatkumassa, jollei muutosta tule. Ennusteiden mukaan vuodesta 2019 vuonna 2025 oppilasmäärä putoaa 160 oppilaalla. Sillä on jo vaikutuksia oppilaista saataviin valtionosuuksiin. Jos nykyiset valtionosuusmääritykset pitävät, rahallinen menestys tulee olemaan yli 600 000 euroa. Jokaisesta alakoululaisesta Sievin kunta saa valtiolta 3 900 euroa.

– Jos valtionosuuksien menetys haluttaisiin kuroa kiinni kuntaverolla, veroprosenttia joutuisi korottamaan nykyisestä yhden prosenttiyksikön 22,75:een.

Peruskoululaisia Sievissä on nyt 900, joista alakoululaisia 600. Opettajia on 33. Ensi syksynä heitä on 31, kun Korhonen pienenee 4-opettajaiseksi ja Jokikylä 2-opettajaiseksi.

Sievi tekee parhaillaan polkua edetä hallitusti kouluverkkoasiassa. Teon alla on palveluverkkostrategia vuoteen 2025. Ensimmäinen koulun sulkeminen olisi tällä tietoa joko syksyllä 2020 tai 2021, sitten 2023 suljettaisiin kaksi tai kolme koulua. Vuonna 2025 voitaisiin ehkä sulkea vielä yksi.

Tarkastelu ei ulotu vielä vuoteen 2030. Silloin pidetään mahdollisena jopa yhden koulun mallia Sieville, mikäli kehitys oppilasmäärissä ei käänny.

Pitkään valmisteltuun palveluverkkoasiaan pääsevät kuntalaiset sanomaan sanansa Vääräjokisalissa tiistaina 11. helmikuuta ja torstaina 13. helmikuuta. Ranto kertoo, ettei kuntalaisilta kysytä vastauksia joihinkin tiettyihin kysymyksiä. Kuntalaisille kerrotaan palveluverkkotyöryhmänvalmistelemat eri vaihtoehdot ja sen jälkeen sana on vapaa.

Palveluverkkosuunnitelman teko alkoi Sievissä helmikuussa 2019. Päätöstä palveluverkkosuunnitelmasta odotetaan kesäkuun 2020 kunnanvaltuustolta. Ennen sitä ovat kuntalaiskuulemisten jälkeen valtuuston iltakoulu, lautakunta, henkilöstön kuuleminen ja kunnanhallitus. Sievin palveluverkkoasiassa on ollut muitakin asioita kuin koulut, merkittäviä muutoksia on tulossa vain kouluverkkoon.

– Asioita on valmisteltu hyvässä hengessä. Päättäjät ovat pohtineet sitä, mikä on realistista, Ranto kuvailee.

Palveluverkkotyöryhmään osallistunut tekninen johtaja Paavo Hankonen kysyy, että onko 2-opettajainen koulu enää hyvä oppilaille ja opettajille.

– Asteittainen eteneminen kouluverkossa antaa mahdollisuuden reagoida, jos oppilaskehitys kääntyy ennusteita myönteisemmäksi, hän huomauttaa.

Toiminta maksaa kouluilla, eivät tilat. Hankonen laskee yhden koulun kuluista 20 prosenttia tulee tiloista ja 80 prosenttia toiminnasta. Kun katsotaan oppilasmääriltään pienimpiä koulua, Jokikylän tilojen ylläpito maksaa vuodessa 40 000 euroa, Leppälän saman, Järvikylän 70 000 ja Kiiskilän 60 000.

– Yhden opettajan palkkakulut ovat keskimäärin 55 000 euroa. On laskettu, että opettajan virkoja meiltä voi vähentyä koulujen myötä 8-10, Ranto ja koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää kertovat.

Pienimmät kyläkoulut tämän hetken ennusteissa ovat Jokikylä, Leppälä ja Järvikylä. Jokikylällä on ensi syksynä 30 oppilasta, viiden vuoden päästä 17, Leppälän kehitys on 44:stä 33:een, Järvikylän 56:sta 50:een.

– Oppilasmäärä ei ole ratkaisemassa sitä, missä järjestyksessä kouluja suljetaan ja yhdistetään. Kokonaisuus ratkaisee, niin on ollut aiemminkin. Se tarkoittaa, että katsotaan kuljetuksia, tiloja ja niiden riittävyyttä, Ranto ja Saarenpää kertovat.

Kaikki Sievin koulutilat ovat Hankosen mukaan hyväkuntoisia.