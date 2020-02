Kalajokilaakso 30 vuotta sitten: Jo on kummallinen helmikuu, vesi seisoo pelloilla ja jokien jäät lohkeilevat

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakso uutisoi 30 vuotta sitten kummallisesta helmikuusta:

"Poikkeuksellisen lauha helmikuu on sulattanut lumen lähes kokonaan. Vesi seisoo pelloilla ja jokien jäät lohkeilevat. Monet hiihdot on peruutettu lumen puutteen takia eikä hiihdon harrastajienkaan kannata haikailla suksien perään, sillä lunta ei kerta kaikkiaan ole lähempänä kuin Lapin tuntureilla. Etelä-Suomessa on nähty muuttolintuja ja ellei sää piakkoin kylmene, lintujen muuttoryntäyksen ennustetaan olevan pian täydessä vauhdissa.

Suksikaupassa sesonki on siirtynyt ja sukset ja laskettelutavarat seisovat turhaan kauppojen hyllyillä. Laskettelurinteiden työntekijät tsiikaavat pessimistisinä taivaalle ja ihmettelevät, koska lunta mahdetaan taas saada.

Mutta lauhasta säästä on toki hyötyäkin. eikä vähiten energian säästössä. Viime vuonna lauha tammi-, helmi- ja maaliskuu säästivät energiakustannuksia koko maassa noin 100 miljoonaa markkaa."

Jutussa kerrotaan, että vuoden 1990 helmikuun ylin lämpötila mitattiin 6. päivä, jolloin se oli 5 plusastetta:

"Nivalan säähavaintoaseman tilastojen mukaan näin pitkää lauhaa jaksoa kuin nyt ei kuitenkaan ole ollut ainakaan vuoden 1966 jälkeen.

– Lämpötila on nyt ollut plussan puolella toista viikkoa yötä päivää, Nivalan säähavaintoaseman hoitaja Seppo Sailas kertoo.

Hän sanoo, että melkoisia vaihteluja säässä on vuosittain kun verrataan kuukausia toisiinsa. Vuonna 1966 helmikuussa Nivalan säähavaintoasemalla mitattiin korkeimpana pakkaslukemana -44,9."