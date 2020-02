Seppo Kankaan pääkirjoitus: Reilu peli kouluverkkopäätöksiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

10.2.2018

Ei sellaista vuotta etteikö jossakin jokilaaksojen alueen kunnassa olisin menossa kouluverkkoselvitys. Alueen kunnista useampi valmistelee nyt kouluverkon uudistamista, mikä käytännössä tarkoittaa supistamista. Vain Ylivieska on tällä haavaa lisäämässä koulujen määrää.

Kouluverkkopäätöksiä on lähiaikoina edessä ainakin Haapavedellä, Sievissä ja Nivalassa.

Tuskin mikään muun kunnallisen päätöksenteko on yhtä vaikeaa kuin kouluverkon supistaminen. Ei tule nopeasti mieleen yhtäkään tapausta, jossa päätökset olisi saatu aikaan ilman kovaa kärhämää, poliittista vääntöä ja ristiriitoja. Pahimmat väännöt ovat jättäneet syviä arpia pitkäksi aikaa eteenpäin ja heijastuneet kaikkeen muuhunkin päätöksentekoon.

Kunnissa on opittu, että kouluverkon muutokset pitää valmistella huolellisesti ja rauhassa. Kuntalaisia ainakin yritetään kuulla useampaankin kertaan. Silti pakkaa käymään niin, että hävinneeksi osapuoleksi itsensä koskevat eivät koe tulleensa kuulluiksi.

Tosiasioita vastaan on kuitenkin vaikea taistella. Kuntien talous on äärimmäisen tiukalla. Pysyviä säästöjä on vaikea löytää, koska lakisääteisiä tehtäviä on paljon, ja löysät on karsittu pois jo vuosia sitten. Pienistä hallinnonaloista ei suuria säästöjä kerry, vaikka ne lakkautettaisiin kokonaan. Siksi on käytävä kiinni isoihin.

Tosiasia on myös se, että lapsimäärä vähenee useimmissa kunnissa. Ennusteiden mukaan lasku sen kuin kiihtyy. Sitä voidaan yrittää jarruttaa erilaisilla kehittämishankkeilla, mutta kokemus todistaa, että todelliset keinot ovat vähissä.

Jos pieni kyläkoulu sijaitsee kohtuullisen kuljetusmatkan ja erityisesti -ajan päässä taajamasta, vaikea on sen ylläpitoa perustella. Aina voi vedota kodinomaisuuteen, yksilölliseen opetukseen, turvallisuuteen ja muihin pienen koulun hyviin ominaisuuksiin, mutta samalla voi kysyä, eikö kaikille kunnan lapsilla kuulu olla samat oppimisen perusoikeudet – myös taajaman isossa koulussa.

Yksi reilu keino on se, että kunta asettaa minimikoon kyläkouluille. Kyläläisillä on silloin mahdollisuus itse vaikuttaa tekemällä kylä lapsiperheille houkuttelevaksi. Pelkkä kyläkoulu ei sitä vielä takaa.