Pakinoitsija P. Veitsi kertoo muistorikkaasta matkastaan kulttuurimaisemassa: Latomeri

Nivala-Seuran hallitus on esittänyt tukea peltoluontokeskuksen perustamiselle Nivalaan. Aivan mahtava esitys. Kun Kalajoella on meriluontokeskus, pitäähän Nivalan mennä niillä mitä on.

Uskomatonta mutta totta, näitä meidän lakeuksiamme oikeasti ihastellaan. Savolaisessa mäkimaisemassa syntynyt vävypoikamme on yksi heistä. Itse emme näitä rikkauksiamme useinkaan näe. Siksikin esitys on arvokas, sillä se on syntynyt Nivala-Seurassa.

Uutista peltoluontokeskuksen perustamisesta lukiessani mieleeni tuli tapaus vuosikymmenien takaa. Jos joku vielä muistaa, Nivalasta Haapajärvelle päin mentäessä oli aikanaan nähtävyyden merkki, pelkkä hannunvaakuna ilman sen kummempia selityksiä.

Äitini oli innokas kotimaan matkailija. Aina kesäloman alkaessa Isuzu Belletin nokka suunnattiin kohti uusia seikkailuja. Ympäri Suomea ja joskus Pohjoismaihinkin.

Olimme monesti ajaneet tuon mystisen nähtävyyden merkin ohi käsittämättä, missä se nähtävyys oli. Päätettiin ottaa asiasta selvää. Vähän tuon merkin jälkeen tiestä erkani pieni tie, jota lähdimme köröttelemään. Tie pieneni ja pieneni ilman merkkiäkään nähtävyydestä. Lopulta tie päättyi pellolle. Alkukesän pelto oli pehmeä ja kääntäminen takaisin johti siihen, että Isuzu istahti akseleitaan myöten saveen.

Onneksi pellolla sattui olemaan maanviljelijä traktorillaan sonnanlevityspuuhissa. Hän veti auton savesta irti. Äitini kysyi maanviljelijältä, missähän tuo mainostettu nähtävyys oli. Maanviljelijäkin totesi, että tosiaan siinä sellainen merkki taitaa olla, mutta sen merkityksestä hänellä ei ollut aavistustakaan.

Sinnikkäänä ja uteliaana ihmisenä äiti otti asiasta myöhemmin selvää. Seikka selvisi, nähtävyys oli latomeri. Tuo meille niin arkipäiväinen, ettei sitä ollut edes huomannut. Satoja harmaita latoja mittamaattoman laajalla aukealla. Tarkemmin katseltuna aivan huikea maisema.

Nyttemmin tuo maisema on muuttunut. Ladot on tarpeettomina purettu tai romahtaneet sijoilleen. Pellot on salaojitettu ja ovat tehomaatalouden muokkaamia. Maisema on aivan toinen kuin ennen.

Jokaisella ilmiöllä on oma tarinansa. Nivalan peltolakeuden tarinan taltioiminen tuleville sukupolville on ehdottomasti sen arvoinen. Jos tuon tarinan taltioimiseen käytetään Agrikum-hankkeessa 1,5 miljoonaa euroa, luulisi jotain saatavan aikaan. Tarvitaan ensin esiselvityshanke, sitten selvityshanke ja sen jälkeen itse hanke. Palaahan sitä rahaa.

Ennen historian ja tarinoiden taltioimiseen riitti kynä, paperia ja Pietari Päivärinta, nyt palaa reippaasti euroja. Niin ne ajat muuttuvat.