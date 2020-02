Lukijalta: Älä toljota, puhu vauvalle suomea

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

"Suomi, joka vapaaehtoisesti luopuu suomen kielen käytöstä koulutuksessa, on tarpeeton valtio", kirjoittaa professori Jukka Saarikivi kirjassaan Suomen kieli ja mieli. Olen samaa mieltä.

Olen tykännyt suomena kielestä enkä ole oppikouluja käymättömänä muita kieliä opiskellutkaan. On suomella tullut toimeen, vaikka vuosien varrella on pieniä pulmia ollutkin. Tällä äidinkielellä voi ilmaista ajatuksensa aivan hyvin.

Saarikivi osoittaa kirjassaan, että suomi on kieli, jolla ajatuksensa voi esittää monta kertaa muita kieliä paremmin, ilmeikkäästija lyhyesti. Ja onhan sillä ikääkin.

Kirjoitettuna sitä käytti ensimmäisenä Mikael Agricola noin 440 vuotta sitten. Ruotsin rinnalle suomi päätettiin asettaa 1863 niin, että oli 20 vuotta sisäänajoon. Pietari Päivärintakin oli asialla.

Ja kuka tietää, miten kauan suomea on puhuttu? Uskonpuhdistuksen tärkeä muutos olise, että luterilaiset jumalanpalvelukset toivat kirkkoihin suomen kielen. Kirkko opetti sitä sitkeästija käytti joskus sitä tavallaan avioliiton ehtonakin (rippikoulu)!

Suomelle on tyypillistä vokaalien runsas käyttö. Se tekee kielestä pehmeän ja ilmeikkään. Sen sanotaan olevan usein vaikeaa kääntää muille kielille ja esimerkiksi Kalevalan runomitta tuo pulmia. Luin joskus kokonaisen kirjan, missä käytettiin vain tätä nelipolvista trokeeta ja sen jälkeen tuntui, että puhuminen sillä saattaisi onnistua, niin lähellä se jossain...

Suomessa on sanoja, jotka eri yhteyksissä tarkoittavat kahta asiaa, esimerkiksi kuusi on puu ja numero, mutta ei se ole ongelma. On myös sanoja, joille ei ole vastinetta muissa kielissä. Sellaisia ovat Saarikiven mukaan muun muassa sanat tohtia, luvata ja kehdata. Kaino ja ropsahtaa -sanat panevat kääntäjän ymmälle.

En käsitä, että nimi, joka ei liity kansainvälisyyteen eikä vientiin, yritetään ilmaista englanniksi. Jokaisella on niistä esimerkkejä. Minä pidän jaloissani vain housuja, farmareita en ole pitänyt päivääkään, mikä on mielenosoitus amerikkalaiskulttuurin työntymiselle Suomeen. Ei ole auttanut!

Olen havainnut, että pienet vauvat oppivat suomea varhain, kun vanhemmat puhuvat näille kuin lapsi ymmärtäisi – ja katso, tämä ymmärtääkin kohta ja sanakin tulee aikanaan. Suosittelen.

Runsas lukeminen on kieltä kehittävää. Olen myös havainnut, että vaikka kirjasto on tärkeä kulttuuripalvelu, etenkin Suomessa, niin ostettu kirja on usein tarpeen ja nopeaa hakea kirjahyllystä, joka ei saisi hävitä kodin kalusteista.

Espoossa on pohdittu englannin ottamisesta kolmanneksi viralliseksi kunnan kieleksi! Kaikkea sitä...

Oiva Luhtasela

Ylivieska