Juurisaavin tekemiseen tarvitaan taitoa – Ylivieskalaisen Heikki Myllykankaan käsissä syntyy niin huonekaluja kuin pienempiä tarvekalujakin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Siitä alkaa olla neljännesvuosisata, kun Heikki ja Aino Myllykangas luopuivat lehmien pidosta. Yhä useammin isännän askel suuntautui verstaalle, jossa alkoi syntyä puusta monenmoisia huonekaluja ja pienempiä tarvekaluja.

– En tienny mitä tekis ja kun oli aikaa niin rupesin tekemään puutöitä, tuumailee Heikki Myllykangas vuosia myöhemmin äidin isän, Päivärinnan Aukustin, tekemässä kiikkutuolissa ja kehaisee, että kun Aukusti teki, sitä ei tarvinnut muiden parsia. Itseään hän varoo visusti kehumasta.

Puutöitä talon isäntä on tehnyt aina. Aikanaan Myllykankaankin tuvassa oli höyläpenkki ja iltapuhteella lastut lensivät. Myös Heikin isä Otto oli kätevä käsistään ja neuvoi poikia. Taitoa on myös seuraavassa sukupolvessa.

– Ei ole ikään kielletty veistämästä tai varoitettu ottamasta puukkoa käteen. Kansakoulussa piti itse terottaakin puukot, opettaja katsoi vierestä. Ensimmäiset koulun puutyöt taisivat olla kauhoja, Heikki Myllykangas muistelee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Puutyöopissa hän ei ole varsinaisesti käynyt, vaan saanut neuvoja vanhoilta miehiltä ja opetellut itse lisää. Kansalaisopistossa hän sentään kulki yhden talven puutyöpiirissä ja teki könninkellon. Sadan tunnin kurssi ei riittänyt kellon tekemiseen, vaan työ jatkui myös kotona. Mutta ei Heikki Myllykankaalla ole ollut tapana työtunteja laskea.

– Taunon Kerttu sanoi, että nyt meette sinne kellokurssille, ja niin me talvi kuljettiin Huhtalan Taunon kans Katajan koululla, Heikki Myllykangas kertoilee.

Hänen kellonsa on tehty petäjästä, joka on pehmeämpänä puuna hiukan helpompaa työstää kuin koivu. Kellon kruusattu yläosa oli työvaiheista hankalin. Siinä oli paljon hiomista ja työ oli pölyistä.

Könninkelloa haasteellisempi on kuitenkin soikea juurisaavi, jonka joka lauta pitää suunnitella ja työstää erikseen. Omassa tuvassa Aino-vaimo ottaa juurisaavin esille pari kolme kertaa vuodessa ja leipoo leipää, joka paistetaan kiviarinauunissa. Juurisaaveja on syntynyt useita.

– Kerran mulla oli nahkatakkiin värkit ja Prittisen Matti sanoi, että hän tekee minulle nahkatakin, jos minä teen hänelle juurisaavin.

Puutöissä aika kuluu niin mukavasti, että välillä vaimon pitää käydä verstaalla muistuttamassa, että isäntä voisi jo tulla nukkumaan.

Heikki Myllykankaan käsi pyyhkäisee hellästi pahkasta tehdyn pöydän kantta, puun syyt suorastaan liekehtivät siinä aaltoillen. Tuvassa ja kamareissa on monia isännän tekemiä huonekaluja ja kelloja. Piirongin päällä on myös kannel.

Aino-vaimo esittelee kuvia albumista. Tuo leikkimökki vietiin Kalajoelle, tuossa on nukkekoti, tuulimylly, kapiokirstu ja vaatekaappi.

Puulaatikoita on nikkaroituna peräti yksitoista ja myös pikkukiikkuja ja kukkapöytiä on tehty. Yhdessä kuvassa tytär pitelee suksia, joissa on keula molemmissa päissä. Ne olivat lahja tämän ystävälle, joka oli niin nopealiikkuinen, että työkaverit arvelivat, ettei hän ehdi kääntää suksia edes eläkkeellä. Miehen kädentaidoista ovat päässeet nauttimaan myös sukulaiset ja ystävät.

– Piirustuksia en tee, vaan mietiskelen miten tekisin. Yhden pöydän mallin otin televisio-ohjelmasta. Se näkyi vain hetken kuvassa ja silloin piti ottaa paperi ja piirtää kuva ja vähän suunnitella kuinka sen tekisi.

Nyt tuvassa on pöytä, joka on veistetty ohjelmasta otetun mallin mukaan.

Heikki Myllykankaasta on mukava tehdä puutöitä itsekseen, mutta ei hän osaamistaan ole pantannut. Yhtenä talvena verstaassa kävi pari kantokyläläistä naista tekemässä itselleen kellot ja saamassa neuvoja tekemiseen.