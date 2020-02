Sofia Belórfille Pro Ylivieska-mitsku, vaatii Kansalainen Kune pakinassaan – Vastauksia myös kaupungin messuilla esittämään kysymykseen: mistä Ylivieska tunnetaan?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kansalaiset! Donald Trump piti viikolla surullisenkuuluisan puheensa kansakunnan tilasta, joten tehdäänpä sama Suomessa. Kansakuntamme tila on tällä hetkellä suurenmoinen, vaikka kiky-tunneista vähän lakkoillaankin. Tämäkin ongelma ratkeaa, sillä persuilla on tarjota kansakunnallemme kansanedustaja Kiky Elomaa, joka räjäyttää lian pois saatuaan ihka oman ohjelmansa Alfa-tv:lle.

Hetkinen! Mitä hiivattia minä juuri kirjoitin? Tämän siitä saa, kun ottaa vastaan lahjuksia. Ylivieskan Kotona-messuilla oli perussuomalaisten paikallisyhdistyksen osasto, josta antoivat lahjaksi persukynän. Kynä liikkuu ketterästi ja tekee viiltävää jälkeä, mutta jostain syystä se kirjoittaa ihan mitä sattuu.

Pahoittelen äskeistä, mutta palataanpa vielä sinne messuille. Ylivieskan kaupungin osastolla lyötiin kouraan lomake, jossa kyseltiin, mistä Ylivieska tunnetaan. (Hätä)päissäni vastasin väärin, joten oikaisen tässä vastaukseni näin jälkikäteen. Kyllähän Ylivieskan tunnetuin julkkis on tällä hetkellä Sofia Belórf, joka on saanut rutkasti seuraajia Helsingin massiivisen huumekäräjöinnin kylkiäisenä. Kaupungin kannattaisi ehdottomasti hyödyntää tämä julkisuus ja antaa entiselle oman kylän tytölle vaikka Pro Ylivieska -mitali. Mitskun kaivertamista varten tiedoksi, että viime aikoina Sofiaa on tituleerattu mediassa fitness-kaunottareksi, mutta meidän firmamme juttuarkiston mukaan hänet on valittu myös Monster-tytöksi. Hieno titteli!

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ja kun kerran aiheeseen päästiin, niin pannaan räpäten. Tässä tulee kaupungin imagomarkkinoinnin käyttöön lisää vinkkiä siitä…

Mistä Ylivieska tunnetaan? – eli Julukuta-räp

Mistä tuntee Vieskan? Onhan meillä paljon julkkuja

Staroja ja päättäjiä ynnä muita mulkkuja

Presidentti Kalliokin syntyi Vieskan puolella

Tultuansa järkiin muutti Nivalaan ja huolella

Kaupanteko se on aina ollut meidän heiniä

Toiset tekee kaupat, toiset sottaa niiden seiniä

Virtaa kyllä piisaa täällä pomossa ja rengissä

Yksi polttaa kirkkoja ja penskat riehuu jengissä

Pelätä ei mitään – paitsi tuulimyllyn vinkua,

susia ja sukupuolineutraalia hinkua

Tunnettujen listaa voimme luetella ylvästä:

Belorffia, Palosaaren Iitaa sekä Pylvästä

Kaupoissa on Volvoa on Nissania, Mersua

Valtuustossa kepukoita sekä pari persua

Sori tuosta lopetuksesta. Se oli se persujen kynä taas. Pitänee lopettaa ja vaihtaa kynää…

Loppuhuipennuksena seuraa puujalkakynällä väännetty nolostuttava sanamuunnos Ylivieskassa tänään käyttöön otettavien ensimmäisten pikakassojen kunniaksi.

Viikon kysymys: Mikä pakottaa ihmisen pikakassalle?

Viikon vastaus: Kiire kakapissalle.

Ismo Kunelius

Kirjoittaja on persu, tai ainakin sen kynä luulee niin.

ismo.kunelius@kalajokolaakso.fi