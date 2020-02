Lasketko jäniksenjälkiä vai kilometrejä? – Hanna Perkkiö pohtii Vaihtopenkin urheilukolumnissa erilaisia liikkujatyyppejä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hän lykkii latua tuulipuku kahisten, pertsaa tietenkin. Sillä tyylillä ei tarvitse pusertaa päästäkseen eteenpäin, kevyt potkuttelu riittää. Ei hän silti hikeä kaihda, sillä se tuo mukavan olon jälkeenpäin. Tietääpähän tehneensäkin jotain.

Jos ladun vierellä näkyy jälkiä, hän saattaa pysähtyä hetkeksi ja tutkia, mikäköhän otus siinä on kirmaillut. Välillä hän nappaa kännykällä kuvan lumisista puista, jatkoksi lukemattomille aiemmille otoksille. Kehnolla säällä hän jää hyvällä omatunnolla kotiin ja päättää, että lumityöt riittävät liikunnaksi.

Toisin on hänellä joka pukkaa itsensä liikkeelle kelillä kuin kelillä. Talven kilometritavoitteeseen on vielä matkaa, ja viikko-ohjelmasta ei parane lipsua. Ranneke käteen ja menoksi. Jos ei ladulle niin lenkille tai spinningiin, tai vaikka molempiin. Jaksaa, jaksaa.

Hän tietää tismalleen kertyneet kilometrit, minuutit ja kalorinkulutuksen, seuraa verenpainettaan ja liikkuu, koska se on järkevän ihmisen hommaa. Se ei estä häntä tuntemasta iloa ja tyytyväisyyttä jokaisesta liikuntakerrasta, sillä hän jos joku tietää työn tuottavan myös tulosta.

Kolmas tyyppi painelee pontevasti edellisten ohi. Sippaamisen uhallakin hän intoutuu vauhdinpitoon, sillä edessä näkyvä selkä on aina otettava kiinni. Voitontahto ja halu kehittyä ajaa häntä eteenpäin kuntopolulla ja sählyporukassa.

Juuri nyt into on kova, ja kalenteriin on merkattu massahiihdot, maratonit ja polkujuoksut. Hauskinta on silloin kun kello käy, vielä hauskempaa jos kaveri jää taakse. Ja aina voi fiilistellä vähintään sillä, kuinka upeaa on voittaa itsensä.

Tunnistitko itsesi tai kaverisi? Minä tunnistin. Olen tuo nautiskelija, jolle liikunta on mainio syy lähteä raittiiseen ilmaan. Joskus päätään nostaa yhä myös entinen kilpaurheilija, joka vanhasta muistista syttyy numerolapusta rinnassa.

Liikunta-ammattilainen Nina Hietanen kehotti taannoisessa haastattelussa pohtimaan, mistä kumpuavat omat liikkumisen motiivit – tai niiden puute. Hänen vinkistään vilkuilin liikuntatieteilijä Jaana Karin kehittämää testiä, joka tunnistaa muiden muassa edellä kuvailtujen kaltaiset tyypit.

Itsetutkiskelua voi harrastaa ilman testejäkin. Sen tärkein anti on oppia ymmärtämään paitsi itseään myös niitä, jotka tekevät toisin. Mikään syy liikkua ei ole muita huonompi tai parempi.

Hanna Perkkiö

