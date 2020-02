Jeremi Tammela jäi sivuun Venäjän jääkiekkoturnauksesta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskalaislähtöinen Jeremi Tammela joutui jäämään pois 17-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueesta, joka pelaa 6.–9. helmikuuta Venäjän Ufassa viiden maan turnauksessa. Tammelan tilalle joukkueeseen valittiin Kärppien Sisu Yliniemi.

Joukkueeseen jouduttiin tekemään myös toinen muutos, kun JYPin puolustaja Roni Jauhiaisen tilalle nimettiin Kärppien Ville Ruotsalainen. 17 vuotta syksyllä täyttävä Tammela oli alkukauden sivussa loukkaantumisen. Vauhtiin päästyään lahjakas nuorukainen on tehnyt vahvaa jälkeä KalPa:n A-nuorissa.

Tilille kertyi 15 peliä ennen uutta taukoa. KalPa on pelannut vuodenvaihteen jälkeen A-nuorten alemmassa jatkosarjassa. Tammela on ollut joukkueen tehokkain pelaaja, vaikka pari viime peliä on jäänyt pelaamatta. Yhdeksässä pelissä Tammela on kerännyt tehot 5+5.