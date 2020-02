Ylivieskassa 240 kolmasluokkalaista pääsee kielisuihkutukseen ennen toisen kielen valintaa – Katso video, kuinka ranskan kieleen voi tutustua laulamalla ja taputtamalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan alakoulujen kolmasluokkalaiset pääsevät helmikuun aikana parinkymmenen minuutin mittaiseen kielisuihkautukseen neljä kertaa, kun ranskan, venäjän, saksan ja ruotsin kielten osaajat suihkauttavat heille kustakin kielestä näytteen edessä olevaa toisen kielen valintaa varten.

Ylivieska on mukana opetushallituksen rahoittamassa Kieliä kaikille! -hankkeessa, jonka tarkoituksena on vahvistaa monipuolisten kielivalintojen toteutumista perusopetuksessa. Toisena tavoiteena on tarjota jokaiselle oppilaalle omakohtainen kokemus useammasta vieraasta kielestä kielisuihkutuksen muodossa.

– Kielisuihkutusta annetaan oppilaiden ikäkausi huomioiden: leikkien, laulaen ja toimien. Tästä hyötyvät oppilaat nyt ja tulevaisuudessa, kun he astuvat työelämään, koko yhteiskunta, hankkeesta vastaavat koordinaattorit Saara Herrala ja Heli Lastikka sanovat.

Tällä hetkellä Ylivieskassa opiskellaan englannin lisäksi vain ruotsia, mutta kaupunki on valmis kasvattamaan kielivalikoimaa, jos ilmaantuu kiinnostusta muihinkin kielivalintoihin.

Kielisuihkutuksen saa yhteensä 240 kolmasluokkalaista yhdeksällä koululla.

Vähäkankaan koululaiset pääsivät torstaina venäjän ja ranskan kielen suihkutukseen, kun venäjän kielen osaaja Heljä Hietala vei lapset matkalle rajantakaiseen Karjalaan ja ranskan taituri Saara Pouke opetti kolmasluokkalaisille ranskalaisen taputusleikkilaulun.

Samalla, kun Heljä Hietala näytti kuvia, kertoi passin ja viisumin tarpeellisuudesta matkustamisessa sekä venäläisestä ruokaperinteestä tai laulatti venäläisestä Maša ja Karhu -animaatiosarjasta tuttua tyttönukkea, toistettiin perässä venäläisiä sanoja ja hämmästeltiin kyrillisiä kirjaimia. Lapset oppivat muun muassa, että auto on mashina eli melkein kuin masiina, makeinen on konfeta eli melkein kuin konvehti ja piirakka on pirog eli lähes sama suomeksi.

– Kielissä on hyvin paljon yhteistä. Sitä löytyy niin suomen ja venäjän kuin ranskan ja venäjän tai venäjän ja englannin kielien väliltä. Mitä enempi osaa kieliä, sen helpompi on oppia lisää muita kieliä. Sekin, että osaa vähän jotain auttaa eteenpäin, Hietala ja Pouke sanovat.

He kannustavat vanhempia innostamaan ja motivoimaan lapsia kielten opiskeluun.

– Jos joku kieli ei oikein luista, ei se tarkoita, ettei voisi oppia muita kieliä, he painottavat.

Ranskan kieleen tutustuttiin taputusleikin avulla. Saara Pouke (oik.) laulaa ja opettaa leikkiä. Heljä Hietala toimi leikkimisparina yhdelle Vähäkankaan oppilaalle. Anne Mattila

Ranskan kielisuihkautus tapahtui laulamalla ja leikkimällä, kun Saara Pouke opetti oppilaille laulun, joka leikittiin taputtamalla.

– Lauletaan harjoitellessa hitaasti, vaikka ranska on oikeasti maailman nopein kieli, Saara Puoke sanoo.

Kielisuhkutuksen tarkoituksena on esitellä lapsille, miltä tuntuu käyttää erilaisia kieliä, joista he voivat valita ensi lukuvuodeksi toisen opiskeltavan kielen.

Ranskan ja venäjän opettajat toivovat tietenkin, että valittaisiin heidän opettamiaan kieliä.

– Ranska ja venäjä ovat isoja kieliä, joita käytetään maailmalla paljon. Ranskaa puhutaan laajasti Pohjois-Amerikassa ja useissa Afrikan maissa Euroopan lisäksi, Saara Pouke sanoo.

– Venäjä on Suomen kannalta tärkeä kieli, koska sitä tarvitaan kaupanteossa ja turismissa. Suomessa asuu nykyisin 70 000 äidinkielenään venäjää puhuvaa ihmistä, Heljä Hietala jatkaa.

Sekin on yksi hyvä syy opiskella näitä kieliä, koska ranskan- ja venäjänkielissä maissa ei pärjää yleensä englannilla.

– Lisäksi kielten opiskelu avaa maailmaa. On ihan eri asia puhua ihmisen kanssa hänen omalla äidinkielellään kuin englanniksi, Pouke ja Hietala painottavat ja sanovat, että nuorena kielen omaksuminen tapahtuu nopeasti.

Pian selviää, mitä kieliä Ylivieskan kolmasluokkalaiset valitsevat, mutta Saara Poukella ja Heljä Hietalalla on sellainen tuntuma, että heidät on otettu kouluilla innostuneina vastaan, joten eiköhän Ylivieskan alakoulujen kielivalikoima laajene.

– Ylivieskassa voi jatkaa näiden nyt esiteltävien neljän kielen opiskelua myös yläkoulussa ja lukiossa. Täällä on pidetty kiinni siitä, että jos yksikin oppilas haluaa lukea esimerkiksi ranskaa, se järjestetään hänelle, Pouke kertoo.

Kielisuihkussa lapset saavat pikakosketuksen myös kulttuuriin, jossa puhutaan kyseistä kieltä. Kuvassa Heljä Hietala kertoo karjalalaisista ruokaperinteistä Venäjällä. Anne Mattila

Heljä Hietala vei Vähäkankaan koulun lapset kielimatkalle Venäjälle. Matkalle lähtiessä tarvittiin passi ja viisumi. Anne Mattila

Heljä Hietala antoi Vähäkankaan koulun kolmasluokkalaisille kotitehtävän kirjoittaa oma nimi venäläisin aakkosin. Anne Mattila

Maša ja karhu -lastenohjelmasta tuttu tyttönukke oli Heljä Hietalan mukana suihkauttamassa lapsille venäjää tutuksi. Anne Mattila