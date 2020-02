Ensikontaktina ihmisten parempaan elämään – Kallion uudessa palveluohjaajan työssä on aloittanut Virpi Hemmilä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio käynnisti uudenlaisen palvelun. Palveluohjaajat Virpi Hemmilä ja Jaana Linna auttavat ihmisiä heidän arjen ongelmissaan. Asiakkaiden ikäjakauma on 0-65-vuotiaat. Ikähmisten palveluissa on oma palveluohjaansa. Hemmilä on jo aloittanut työssään, Linna aloittaa maaliskuun alusta.

Erityisesti palveluohjaajan halutaan olevan avuksi lapsiperheille varhaisessa vaiheessa.

– Minulle voi soittaa kuka tahansa uusi asiakas, joka tulee osaamisalueelleni. Ikääntyneille ja vammaispalveluihin meillä ovat omat ohjaajansa. Soitot noista muista kohderyhmistä eivät minua haittaa, ohjaan heidät oikeaan osoitteeseen, Hemmilä kertoo.

Pyrkimyksenä on, ettäpalveluohjaajan tavoittavat ihmiset, jotka eivät vielä ole ennestään minkään avun piirissä. Jos joku on jo ennestään Kallion asiakas, henkilö ohjataan saamaan apua tuon aiemman tahon kautta.

Hemmilä on valmis palvelemaan Kallion alueen ihmisiä monimuotoisissa kysymyksissä. Tarkoitus on olla avuntarvitsijan ensikontakti, joka avaa moninaiset yhteiskunnan palvelut ihmisen käyttöön.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Yhteyttä voi ottaa, jos kokee elämässään olevan jonkun asian pielessä. Jos ei saa yksin otetta ongelmaan, tai puuttuu tietoa mistä hakea apua. Pelkkä nettisivu tai tiedot puhelinnumerosta eivät kerro monellekaan meistä, mistä apu löytyy. Minulta voi kysyä ja neuvon, minne missäkin asiassa kannattaa ottaa yhteyttä.

Asiakaskirjo voi kehittyä moninaiseksi. Avuntarvitsija voi olla nuori, joka hakee elämälleen suuntaa. Tai hän on lapsiperheen äiti tai isä, joka haluaa löytää perheen elämälle uutta, parempaa alkua.

Tarkoitus on auttaa ihmistä varhaisessa vaiheessa, jotta pystytään ennaltaehkäisemään raskaiden palveluiden tarvetta.

– Jutellaan ja katsotaan, mistä apu löytyy. Jos apu ei löydy yksistään Kallion palveluista, käytämme yhteistyökumppanina kunnan, kaupungin tai kolmannen sektorin palveluja.

Oletus on, että pienellä arkisella asialla voidaan aloittaa ja sitten voidaan lähteä purkamaan jopa kokonaista ongelmavyyhteä.

– Voin neuvoa, miten korjata taloudellista tilannetta. Osaan neuvoa, miten Kelalta haetaan toimeentulotukea. Muitakin keinoja rahallisen avun etsintään on. Aikuissosiaalityöstä voidaan hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea. Sellainen voi olla tarpeen, jollei saa Kelan toimeentulotukea, Hemmilä kertoo.

Aikuissosiaalityön väki työskentelee perhepalvelukeskuksessa samoin kuin Virpi Hemmilä. Hänellä on avuksi perhepalvelukeskuksen työntekijöitä myös Vierimaantiellä.

Virpi Hemmilä tulee antamaan lyhytkestoista apua. Voi olla muutama tai yksi yhteydenotto hänen kanssaan auttaa eteenpäin. Muut jatkavat ihmisen auttamistaan hänen jälkeensä.

Sellaistakin on ajateltu, että hän voisi olla joissakin tapauksissa mukana asiakkaan asiointikäynneillä.

– Päivystysluonteista, kiireellisen avun antamista meidän työmme ei ole. Sitä varten on sosiaalipäivystys, joka palvelee hengen, terveyden tai esimerkiksi lastensuojeluasian kiireellisissä kysymyksissä.

Palveluohjaaja on uusi työntekijä perhe- ja sosiaalipalveluissa, johon kuuluvat aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut.

Uusia virkoja tämän uuden palvelun saamiseksi ei Kallion perustettu. Oletetaan, että palveluohjaajat tulevat tuomaan Kallio-kunnille säästöjä.