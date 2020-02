Lukijan mielestä vesihuollon yksityistäminen on vaarallinen tie: Vesivarat voi myydä vain kerran

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaiken tunnetun elämän yksi perusedellytys, vesi, on monilla maapallon alueilla rajallinen luonnonvara ja tulevaisuudessa useiden sotien ja konfliktien syy. Osallisena se jo on kuten esimerkiksi Syyrian ja Turkin sekä Intian ja Pakistanin välisissä kahnauksissa.

Valtaosa planeettamme vesivarannoista on suolapitoista merivettä, ja jäljelle jäävästä makeasta vedestäkin valtaosa on vaikeasti käytettävissä, kuten jäätiköissä ja kallioperässä. Vain reilu prosentti makeasta vedestä on helposti hyödynnettävissä järvissä, joissa ja tekoaltaissa.

Kansainväliset suuryhtiöt ovat kilvan rynnänneet käsiksi vesimarkkinoille ja ovat lohkaisseet isot siivut itselleen kaikkien sellaisten maiden varannoista, joissa yksityistäminen on toteutettu. Paikallisten vesifirmojen omistus on siirtynyt kansainvälisten suuryritysten hallintaan. Markkinat ovat valtavat, arvo mitataan sadoissa miljardeissa.

Jyväskylässä harkitaan paraikaa kauppaa, jossa osuus kaupungin vesihuollosta siirtyisi yksityiseen omistukseen osana Alva-energiayhtiötä. Vaikka asiassa onkin kyse vain vähemmistöosuuden myynnistä, ei koko vesihuollon yksityistämisestä, voidaan asiaa pitää vakavana ennakkotapauksena muissa maissa nähdylle yksityistämiskehitykselle luonnollisten monopolien ja luonnonvarojen osalta.

Kyseessä on mediatietojen mukaan ensimmäinen kerta, kun suomalaiskaupunki valmistelee vastaavaa vesihuollon yksityistämistä. Kun asiaa alkaa penkoa, löytyy asiakirjoista lakimuutoksia luonnon -ja ympäristönsuojelun sekä itse vesilainkin puolelta viimeisen viidentoista vuoden ajalta. Ja näiden muutosten myötä vesiemme liberalisointi on lakiteknisesti mahdollista.

Jyväskylä perustelee myyntisuunnitelmiaan sillä, että toiminnan kannattavuutta saataisiin parannettua. Tämä kuulemma taas saattaisi vähentää vesimaksujen korotuspaineita. Kuulostaa tutulta toisen jo myydyn luonnollisen monopolin, sähköverkon, osalta. Korotuspaineiden hillintä ei ole ainakaan omassa sähkölaskussani ole käynyt ilmi.

Riskit aseman väärinkäytöstä ovat liian suuret, edes analyytikot eivät näe monopolien yksityistämisissä järkeä.

Vesihuollon yksityistämisen juuret ovat Margaret Thatcherin pääministerikaudella Isossa-Britanniassa. Uusliberalismin oppien innoittamana Walesin ja Englannin vesihuolto myytiin yksityisille. Selvitysten mukaan brittien vesipalvelujen laatu heikkeni nopeasti ja hinnat nousivat rajusti. Veden laatutaso on myös laskenut huomattavalla tavalla ja yritykset ovat tehneet massiivisia voittoja tällä luonnollisella monopolilla.

Tuon ajan suora yksityistäminen on muuttunut vuosituhannen vaihteen molemmin puolin erilaisia kiertoilmauksia sisältäviksi järjestelyiksi, joissa laitosten myyminen vältetään. Järjestelyjen kirjoon kuuluvat julkisen ja yksityisen kumppanuussopimukset, yksityisen sektorin osallisuus tai erilaiset toimilupasopimukset.

Monet suurkaupungit Euroopassa kuten Berliini ja Pariisi ovat ottaneet uudelleen omistuksensa yksityistetyn vesihuollon siinä ilmenneiden suurten ongelmien myötä. Kansalaisadressi Jyväskylän aikeiden sekä kaikkien tulevien yksityistämisaikeiden estämiseksi on muutamassa päivässä kerännyt kymmeniä tuhansia kannatusilmoituksia Suomessa, joka onneksi kertoo asian tärkeydestä meille. Asia etenee aikanaan eduskuntakäsittelyyn muttei silti takaa toimenpiteitä asian muuttamiseksi.

Kansainvälisen pääoman ei tule antaa sokaista vaikka se helppoudellaan ja valtavilla resursseillaan varmasti talousvaikeuksien kanssa painivien päättäjien mielissä helppo ratkaisu olisikin. Vedet voi myydä vain kerran.

Vesihuolto on kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittinen toiminto.

Toimintavarmuus sekä hallinnon avoimuus taataan sillä, että vesihuolto on ja pysyy julkisen sektorin hallinnassa. Tämä on elintärkeää varsinkin kriisitilanteissa, vaikkakin yhteiskunnan ja kansalaisten edun tulisi aina olla ensimmäinen prioriteetti liiketoiminnallisen kannattavuuden sijaan.

Ville Kivioja

Ylivieska