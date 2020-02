Lumisateet pelastivat paljon – Ylivieskan ravirata on iskussa kauden avauskisaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ravikeskus Keskisen uusi ravikausi alkaa sunnuntaina. Ylivieskan avauskisan ohjelmassa on kymmenen lähtöä, joihin tulevien hevosten määrä oli positiivinen yllätys toiminnanjohtaja Elina Jaakolalle.

– Tässä oli vähän pelko persuuksissa, kun treeniolosuhteet ovat olleet mitä ovat. Siihen nähden saimme mukaan jopa yllättävän paljon hevosia, Jaakola sanoo.

Talven sääolosuhteet ovat olleet raviradan hoidolle vähintäänkin haasteelliset. Kauden avauksen kynnyksellä rata on kuitenkin hyvässä iskussa, mistä Elina Jaakola kiittää viimeisimpiä lumisadepäiviä.

– Lumisateet pelastivat paljon. Saimme radan jäädytettyä vedellä. Meillä on nyt sellainen napakka jäädytetty polannerata. Olosuhteisiin nähden tästä ei olisi voinut saada paljoa tämän parempaa.

Jaakola jatkaa, että talven mittaan tutuksi tullut plussakelien ja runsaiden vesisateiden yhdistelmä on tehnyt raviradan hoitamisesta harvinaisen haasteellista työtä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Radan kanssa on ollut tänä talvena tosi työlästä, mutta tuskin se siitä tulevaisuudessakaan yhtään helpottuu. Säiden vaihtelut tuntuvat olevan jatkuva ilmiö. Onneksi saimme nyt lunta jääpolanteen alle. Rata on nyt pikkuisen mukavampi ja turvallisempi hevosillekin, kun jää ei ole tehty suoraan kivituhkan päälle, Elina Jaakola sanoo.

Ravikeskus järjestää kauden alkuun ilmaisravit, joissa lapsiperheet on otettu huomioon pienellä ekstraohjelmalla.

– Lanseeraamme ravimummin, joka pitää radan leikkipaikalla lapsille leikkituokion. Sen jälkeen on mahdollisuus käydä tallikierroksella, jossa näkee, mitä tositoiminta hevosten kanssa on.

Keskisessä on tänä vuonna 12 ravipäivää, joista toinen on kuukauden kuluttua kauden avauksesta. Kauden päätapahtuma on Ruunakunkkari- ja Malja-ajoviikonloppu. Ensi kesänä Ylivieskan kaksipäiväiset suurkisat käydään 14. ja 15. elokuuta.