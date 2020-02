Lukija kertoo kokemuksistaan ammattiyhdistystoiminnassa: Tämän ajan sankareita

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ollaan nostamassa sankareiksi niitä, jotka uskaltavat uhmata ammattiliittoja jättäytymällä järjestäytymisen ulkopuolelle ja menemällä lakonalaiseen työhön. Olen sitä ikäluokkaa, että olen nähnyt ajan, jolloin järjestäytyminen vaati oikeasti sankaruutta.

Olin mukana ammattiyhdistyksessä 1960-luvulta lähtien, jolloin oli paikallisen sopimisen aikaa. Työnantaja ilmoitti, paljonko maksetaan palkkaa ja minkä pituisia työpäivät olivat.

Olin Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL:n Pohjois-Suomen aluejärjestön toiminnassa mukana. Oli paljon elintarvikealan pieniä työpaikkoja, ja kun työntekijät pyysivät työehtosopimuksia nähtäväksi, totesivat ettei heillä ole työehdot sinne päinkään, mitä sopimukset edellyttävät.

Koska oli usein kysymyksessä alle kymmenen työntekijän yritys, oli selvää, ettei liitto voinut puuttua työehtosopimusten noudattamattomuuteen ennen kuin työntekijät antoivat valtakirjan liittymällä liittoon. Yleensä liittyminen onnistui silloin, kun kaikki työntekijät liittyivät ja saivat valittua luottamushenkilön. Päästiin vähemmillä kyynelillä ja henkisillä kärsimyksillä.

Jos vain osa liittyi liittoon, usein henkinen panostus johti siihen, että jäseneksi liittyvä joutui sanoutumaan irti. Osa työkavereistakin osallistui nälvimiseen, kuten ”joukkoon on tullu kommunisteja”.

Muistan tilaisuuksia, joissa työntekijät kävivät henkistä taistelua liittyä ja ilmoittaa työnantajalle, että pitää noudattaa työehtosopimusta ja näin saada leipänsä päälle voita. Samalla kohdata työnantajan suuttumuksen: "Sahaatte omaa oksaanne, konkurssi tässä tulee." Tai jatkaa entiseen malliin ja tyytyä, mitä työnantaja haluaa maksaa työstä, siis sopia paikallisesti entisestä palkkatasosta.

Ymmärrän porvaripuolueiden nuorisojärjestöjen asettumista näiden lakonalaista työtä tekevien puolelle. Heistähän kaikista tulee yrittäjiä ja voivat palkata vasemmistolaisia palkalla, mitä heille on vara maksaa. Ensin pitää kaataa ay-liike, ettei se häiritse kilpailukykyä. Perussuomalaisten nuorisojärjestön asettuminen porvaririntamaan kyllä ihmetyttää, vaikka on kuulemma duunareiden puolue?

Isossa kuvassa on oiva tilanne, kun on jo käytössä metsäteollisuudessa, mitä Suomen metsät kestävät ja jopa on torjuttu investointeja, syynä liikahakkuut ja ylituotanto. On hyvä tilaisuus esittää huononnuksia työehtoihin tietäen, ettei ay-liike voi hyväksyä niitä. Jos lähdetään siitä, ettei pienten asioiden takia kannata lakkoilla – kuten kiky:n hinta 1,41 prosentin palkanalennus – pienistä kasvaa ajan mittaan suuria.

On vain yhden sukupolven mittainen aika, että on voitu työsuhteen alussa katsoa työehtosopimuksista, mikä on vähimmäispalkka. Täytyy myöntää, että työnantajilla pitäisi olla riittävä harkinta-aika niin, että tulee otetuksi työntekijä, joka osaa ja kykenee tekemää työtä, mihin hänet on palkattu.

Minä sanon pitkällä kokemuksella: älkää toivoko aikaa, jolloin palkoista sovitaan työpaikoissa. Se on takuulla henkisesti raskasta aikaa niin työtekijöille kuin työnantajillekin. Voin kyllä oikein rautalangasta vääntää ne ongelmat, mitä siitä seuraa, ongelman oikeasti nähneenä.

Lehtosen Kalle

Ylivieska