Ylivieskan kaupunki aikoo jouduttaa pientalorakentamista alkamalla myös vuokrata tontteja. 50 vuoden vuokrausmahdollisuus koskee omakotitalorakentajien lisäksi pari- ja rivitalorakentajia.

– Rakentamisen aloittaminen tulee kalliiksi, ja pankit vaativat isoja vakuuksia. Jospa tonttien vuokraaminen helpottaisi ja nopeuttaisi rakentamista jatkossa, kaupunginarkkitehti Risto Suikkari sanoo.

Tonttien vuosivuokra on noin viisi prosenttia tontin ostohinnasta. Kaupungilla on laskettu, että parinkymmenen vuoden jälkeen vuokralainen on maksanut saman, mikä olisi maksanut ostamalla tontin itselleen.

Vuokralainen voi ostaa tonttinsa omaksi, kun maanvuokrasopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täyttynyt ja ehtoja on noudatettu. Maksettua vuokraa ei huomioida kauppahinnassa.

Omakotitalotontti maksaa Ylivieskassa keskimäärin 15 000 euroa.

Luovutettavia pientalotontteja Ylivieskassa on tällä hetkellä yhteensä 47. Ne sijaitsevat Hollihaan, Kaisaniemen ja Männistön kaupunginosissa. Niiden lisäksi on yksi rivitalotontti Savarin alueella Pyörreperällä.

Omakotirakentamiseen tarkoitettuja tontteja on kaikkiaan 33 ja paritalotontteja neljä. Rivitalorakentamiseen tarkoitettuja tontteja on tällä hetkellä kymmenen.

Hollihaassa luovutettavana olevia pientalotonttia on 16, joista uusia, tänä vuonna luovutettavia on 12. Hollihaassa on 14 omakotitonttia ja kaksi rivitalotonttia.

Koskitanhuan alueella Kaisaniemessä on 14 kaupungin omistuksessa olevaa tonttia omakotitalorakentamiseen. Niistä kolme on uutta.

Olmalassa on 16 kaupungin omistuksessa olevaa tonttia, joista viisi omakotirakentamiseen, neljä paritalotonttia ja seitsemän rivitalotonttia.

Savarin alueella on yksi kaupungin omistama rivitalotontti myynnissä.

Yhteensä Ylivieskan kaupungin omistuksessa olevia pientalotontteja suunnitelmakaudelle 2020–2022 on arviolta 75–90. Niitä on Kurulassa ja Koskitanhuan alueella kaikkinensa puolensataa. Kiviojalle kaupungin tontteja on tulossa 25–30. Alueen asemakaava on ehdotusvaiheessa.

Pientalorakentamiseen tarkoitettuja asuinalueita on tarkoitus laajentaa Salmiperän ja Savarin alueella. Ne ovat sekä kaupungin että yksityisessä maanomistuksessa.

Ylivieskassa on tällä hetkellä kolme varattavissa olevaa asuinkerrostalotonttia keskustassa. Rakentajille varattuja kerrostalotontteja, joiden rakentaminen ei ole vielä käynnistynyt, on yhteensä kolme.

Kaavoituskatsauksen mukaan Ylivieskan keskustaa on tarkoitus tarkastella kaavamuutoksin ja etsiä mahdollisuuksia osoittaa lisää kerrostalotontteja. Samassa yhteydessä tarkastellaan asemakaavan

ajanmukaisuus ja rakentuminen.

Teollisuustontteja, joita ei ole vielä rakennettu, Ylivieskassa on yhteensä 13–17. Kolme niistä sijaitsee Savontiehen ja Savarinväylän katuun rajoittuvalla Savarin teollisuusalueella.

Koskipuhdon Teollisuuspuiston alueella on 10–14 kaavoitettua teollisuustonttia Savontien, Palkkitien ja Koskipuhdontien välissä. Alueelle laaditaan tonttijaot ja tontit lohkotaan sopivan kokoisiksi tarpeen mukaan. Pienin tonttikoko on puoli hehtaaria.

Liikerakennuksille tarkoitettuja tontteja on kymmenkunta. Seitsemän sijaitsee Savarissa Savontiehen ja Savarinväylän katuun rajoittuen. Puhurikadulla Viljavarastontien ja Hakatien risteyksiin rajoittuvalla alueella on kolme tai neljä asemakaavoitettua tonttia liikerakentamiseen.

Tonttitarjontaa turvataan Ylivieskassa ennakoivalla raakamaanmaanhankinnalla ja kaavoituksella. Tavoitteena on, että kaupungilla on vuosittain 30–40 tonttia varattavissa pientalorakentajille sekä 5–10 tonttia liike- ja teollisuusrakentamiseen.

Asemakaava-alueella on myös yksityisessä omistuksessa useita rakentamattomia pientalotontteja. Rakentamista pyritään vauhdittamaan kiinteistöverolain mukaisilla rakentamattoman rakennuspaikan korotetuilla kiinteistöveroilla.

Talousarviossa Ylivieska on varannut tälle vuodelle maanhankintaan 300 000 euron määrärahan. Maanhankintaan vaatusta rahasta noin puolet käytetäänraakamaan hankintaan yleiskaavan mukaisilta kasvusuunnilta. Maanmyyntituloja kaupunki odottaa saavansa noin 800 000 euroa tonttien myynneistä pientalo-, liike-, teollisuus- ja kerrostalorakentamiseen.