Merenrannan Ratsutila panostaa hevosten laatuun – Ympärivuotinen toiminta tuo turisteja Kalajoelle myös talvella

Laadukkaat, kiltit hevoset ja ratsastamisen korkeimman tason master-opettaja Outi Talvi tuo Hiekkasärkille ratsastuksen harrastajia ympäri vuoden. Talvi on Merenrannan ratsutilaa pitävä pitkän linjan ratsastuskouluyrittäjä. Hän on ilahtunut siitä, kuinka hyvän toimintaympäristön hevos- ja turistipitäjä Kalajoki on tarjonnut.

Hän epäröi aluksi lähteä Kalajoelle pitämään ratsutilaa, kun paikkakunta näytti siihen pieneltä Etelä-Suomen asutuskeskusten jälkeen. Seutu sinänsä oli tuttua, sillä aivan ensimmäinen ratsutila, Outin talli, hänellä oli Oulaisissa.

– Kun laskin mukaan Kalajoen turismin, päädyin ostamaan tämän tilan. Punnitsin asiaa vuoden. Olen aiemmin aina toiminut ratsastusbisneksessä vuokratalleilla, joten halusin jo ikioman.

Outi Talvi ja hänen miehensä Matti Remes hankkivat ratsutilan vajaa kolme vuotta sitten. Keväällä 2020 on tiedossa kolmivuotisjuhlat.

– Mieheni on kokenut, että Hiekkasärkät on harrastusmahdollisuuksineen, palveluineen ja luontoympäristöineen paratiisi! Talvi naurahtaa.

Hiekkasärkkien vahvuutena myös ratsastamiseen on ympäröivä luonto. Kun lumikuorma on hyvä, ulkoreiteille pääsee myös talvella. Juuri tällä hetkellä ratsastusreiteillä on vielä liian liukasta.

– Kun päästään ratsastusreiteille, ratsastusmatkailijat ihastelevat niitä. Ne ovat niin rauhallisia kuin erämaassa ratsastaisi.

Merenrantaakin pääsee ratsastamaan, ratsutila on siis nimensä veroinen. Kun ratsastusreittejä joskus kehitetään lisää, Outi Talvi toivoo niitä nimenomaan merenrantaan.

Kun ei lähdetä ratsastusreiteille, on mahdollista ratsastaa ratsutilan maneesissa. Sielläkin harrastaminen rinnastuu ulkoratsastukseen.

– Katon lämpöeristys vaikuttaa niin, että maneesissa ei kovillakaan pakkasilla lämpötila laske alemmas kuin -15 astetta. Kesällä lämpötila ei nouse isommaksi kuin +20. Helteillä maneesi on ollut tarpeen.

Maneesissa on oma kahvionsa. Siellä muu perhe voi odotella, kunnes ratsastajien tunnit loppuvat.

Matkailuun tukeutuminen onnistui, sillä matkailijat täydentävät toimintaa mukavasti kesäisin, jolloin paikalliset harrastajat pitävät useimmiten taukoa. Talvi saa kuitenkin oppilaita ympäri vuoden eri puolilta Suomea, aina Etelä-Suomea myöten.

Lähimmät ratsastajat tulevat Kalajoelta, Ylivieskasta ja sitten säännöllisesti myös Raahesta ja Kokkolasta. Kun eletään hevospitäjässä, ilmapiiri takaa paikallisia harrastajia.

– Ratsastuksella menee lajina hyvin. Harrastajien ja ratsuhevosten määrä on ollut tasaisessa kasvussa 1960-luvulta saakka.

Vahvistuvana trendinä halutaan käyttää ratsastuskoulun hevosia, ei ostetakaan omaa. Tämän Outi Talvi havaitsi, kun toimi alan yrittäjänä Lappeenrannassa.

– Kun käyttää ratsastustilan hevosta, se on harrastajalle helppoa ja edullista.

Outi Talvella on yhteensä 40 hevosta. Hänen Ylöjärven tilallaan niitä on 30, Kalajoella 8-10. Ylöjärvellä ovat töissä palkolliset, Särkillä työskentelevät Outi Talvi ja hänen miehensä.

– Kalajoen hevosmäärä on osoittanut sopivaksi. Kesäkautena on tarpeen kasvattaa Kalajoen hevosmäärää. Kaikista vilkkain ratsastuskausi alkaa juhannukselta ja kestää koko kesän.

Jotta pääsee ratsastamaan Merenrannan ratsutilalle, pitää aina ennakkovaraus. Siihen ovat myös matkailijat oppineet. He varaavat ensiksi ratsastustunnit ja vasta sitten majoituksen.

Eniten Merenrannan tilalla käy ratsastamassa aikuisia. Kookkaat ponit nostavat ratsastuksen alaikärajan 8 vuoteen, nuoremmat voivat olla ratsailla taluttajan kanssa.