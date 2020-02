Himangan terveysaseman rakentaminen tarkoitus alkaa syksyllä – Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi myös Raution monitoimitalon ja Kalajoen terveyskeskuksen A-osan hankesuunnitelmat

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan kolme isoa hankesuunnitelmaa, joiden kustannukset ovat yhteensä yli kuusi miljoonaa euroa.

Himangan terveysaseman kokonaislaajuus on suunnitelman mukaan 930 brm2 ja kokonaiskustannukset 1 980 000 euroa. Sinne tulevat tilat lääkärille, hoitajalle, neuvolalle ja hammaslääkärille. Lisäksi terveysaseman yhteyteen rakennetaan erillinen liiketila ja tontinkäytössä varaudutaan myös myöhemmin rakennettavan 30 paikkaisen palvelutalon rakentamiseen.

Yksi- tai kaksikerroksisessa rakennuksessa suositaan puun käyttöä. Runko voi kuitenkin olla betonirakenteinen, ulkoseinien kantava osa betonia, ulkoverhous pääosin puuta.

Hanke toteutetaan normaalilla urakkakilpailulla jaettuna urakkana. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä hankesuunnitelman käynnistetään toteutussuunnittelu vuoden 2020 aikana. Rakentaminen alkaa syksyllä 2020 ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Raution monitoimitalo rakentuu nykyisen nuorisoseurantalon tilalle. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta

Raution monitoimitalon kokonaislaajuus on suunnitelman mukaan 2464 brm2 ja tavoitehinta-arvio 4 975 000 euroa. Rakennukseen tulee tilat alakoululle ja päiväkodille sekä liikuntatilat, jossa on liikuntasalin lisäksi painonnosto- ja kuntosali. Rakennukseen tulee myös väestönsuoja. Monitoimitalo toteutetaan puurakenteisena kylämiljööseen sopivana rakennuksena, ei kuitenkaan massiivipuusta.

Hanke toteutetaan normaalilla urakkakilpailulla jaettuna urakkana. Seuraavana vuorossa on suunnittelijoiden kilpailutus ja urakoitsijat kilpailutetaan syksyllä. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuoden 2021 maalis-huhtikuun aikana ja valmiina monitoimitalo on suunnitelman mukaan vuoden 2022 toukokuussa.

Monitoimitalon rakennuspaikalla olevien rakennuksien toiminta siirretään muualle ja rakennukset puretaan. Yhdistysten ja muiden toimijoiden toimintojen jatkuvuus pyritään huomioimaan. Raution koulu jatkaa toimintaansa nykyisellä paikalla uuden koulun valmistumiseen saakka.

Kalajoen terveyskeskuksen uusi A-osa yhdistetään käytävällä nykyiseen terveyskeskukseen.

Kalajoen terveyskeskuksen A-osan rakennushankkeen kokonaislaajuus on suunnitelman mukaan 1945 brm2 ja kokonaiskustannukset 3 940 000 euroa. Rakennukseen tulevat tilat neuvolalle, Osviitalle, lasten ja perheiden palvelulle, kotiin annettaville palveluille, huollolle ja tekniikalle. Kellarin korvaaviin tiloihin sijoittuvat varasto, apuvälineet, puku- ja kokoustilat, atk-keskus, arkisto ja henkilökunnan taukotila. Rakennukseen tulee myös väestönsuoja. Laajennusosa yhdistetään yhdyskäytävällä terveyskeskukseen.

Vanha A-osassa oleva lämpökeskus puretaan ja laajennukseen rakennetaan uusi lämpökeskus. Terveyskeskuksen olemassa olevat tilat liitetään uuteen lämpökeskukseen.

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä hankesuunnitelman käynnistetään toteutussuunnittelu vuoden 2020 aikana, rakentaminen alkaa 2021 keväällä ja hanke valmistuu 2022 syksyllä. Hanke toteutetaan normaalilla urakkakilpailulla jaettuna urakkana. Hankeen aikana terveyskeskuksen ja keskuskeittiön toiminta jatkuu nykyisellään. Nykyinen A-osa puretaan pois uudisosan valmistumisen jälkeen.