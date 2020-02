Sieviläis-ylivieskalainen Liikenne Huovari satsaa myös matkailualaan – Valmismatkoja tarkoitus lisätä maltillisesti

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Viime vuosina voimakkaasti liiketoimintaansa kasvattanut Liikenne Huovari Oy laajentaa vähitellen myös matkailubisnekseen. Jo viime vuoden syksyllä yritys aloitti busseillaan valmismatkat, ja niiden tarjontaa on tarkoitus lisätä.

– Meidän toimintamme on viime vuosina kasvanut ja laajentunut kovalla vauhdilla. Nyt on tarkoitus kasvaa maltillisemmin. Etenemme askel kerrallaan niin, että pystymme itse varmistamaan, sopiiko uusi kohde varmasti meille, yrityksen osakas Jani Huovari kertoo.

Jani Huovari kertoo yrityksen tähtäävän maltilliseen kasvuun. Seppo Kangas

Valmismatkat alkoivat viime vuoden lokakuussa ostosmatkoilla Ruotsin Haapantaan ja Kuopioon. Pian mukaan tulivat myös viikonlopun mittaiset matkat Tallinnaan periaatteella bussi–laiva–hotelli.

– Keväämmällä on tulossa päivän mittaisia vapaa-ajan matkoja laskettelukeskuksiin, Huovari mainitsee.

Valmismatkatarjonnan laajentuessa yritys harkitsee jo ensimmäisen henkilön palkkaamista erityisesti matkapuolta hoitamaan. Tähän saakka myös matkatoimisto on pyörinyt liikenneyhtiön oman väen voimin.

Jani Huovarin mukaan yrityksellä on valmismatkojen suhteen oma visio ja palvelukonsepti, jonka tarkoituksena on erottautua kilpailijoista. Hän ei vielä sitä tarkemmin yksilöi. Digitaalisten palvelujen kehittäminen on osa suunnitelmaa.

Sievissä perustettu ja kotipaikkaansa pitävä Liikenne Huovari syntyi veljesten Sami ja Jani Huovarin yhteisestä ajatuksesta. Molemmilla oli ennestään taksiyritys, ja laajentaminen linja-autoihin tuntui luontevalta.

– Mielenkiinto liikennealaa kohtaan ja halu kehittää sitä varmaan oli syy siihen, että päätettiin ryhtyä laajentamaan yritystoimintaa. Isä oli kuorma-auton kuljettaja ja vanhemmalla veljelläkin oli joskus taksi, joten autoala on ollut vahvasti mukana perheessä, Jani Huovari kertoo.

Kun Jani Huovari hankki Ylivieskasta kodikseen entisen maatilan, osa kalustosta siirrettiin maatilan rakennuksista muutettuihin tallitiloihin. Nyt yritys toimii kahdella paikkakunnalla. Toimialue on Ylivieskan ja Sievin sekä ympäristökuntien alueella.

– Yhdellä isolla autolla aloitettiin, ja nyt niitä on viisi. Lisäksi on useita pikkubusseja ja takseja. Tarpeen mukaan niitä on lisätty. Tässä mittakaavassa pitää olla myös varakalustoa.

Suurimpaan bussiin mahtuu 62 matkustajaa. Muissa isoissa busseissa paikkamäärä on 50 hujakoilla. Huoltopalvelut yritys toistaiseksi ostaa ulkopuolelta.

Yritys työllistää omistajat mukaan lukien kymmenkunta henkilöä.

Huovarilla on muutama linja ajettavana ja sopimuskuljetuksia alueen kuntien kanssa. Käytännössä ne ovat koululaiskuljetuksia. Tilausajot ja valmismatkat täydentävät liiketoiminnan.

Koululaiskuljetukset kuuluvat Liikenne Huovarin palveluihin. Alavieskan koululaiset pääsevät Ylivieskan uimahallista paluumatkalla Timo Korhosen kuljettamina. Seppo Kangas

Jani Huovari seuraa mielenkiinnolla myös Ylivieskan seudulla meneillään olevaa joukkoliikenneselvitystä. Siinähän on tavoitteena selvittää, onko Ylivieskaan ja lähikuntiin mahdollista saada aikaan julkista työpaikkaliikenteen palvelua.

– Kaikkea kannattaa kokeilla. Onnistuminen riippuu pitkälti siitä, miten helppoa työmatkalaiselle on käyttää julkista yhteyttä. Myös hinta tietenkin vaikuttaa ja se, onko siinä mukana esimerkiksi työnantajan tai yhteiskunnan tukea.

Liikenne Huovari on omalta osaltaan rohkeasti kokeillut uusia liikenteen palveluja. Ylivieskan kaupunkiliikennekokeilu jäi lyhyeksi, mutta Jani Huovarin mukaan opetti paljon ylivieskalaisesta liikennekulttuurista.

– Moni ajoi pahallakin kelillä bussin vieressä polkupyörällä. Ehkä kaupungin pitää vielä kasvaa ja ajan kulua, että paikallisliikenteelle tulee enemmän kysyntää. Moni nuori nykyään jättää ajokortin ajamatta. Jospa heistä vielä tulee julkisen liikenteen kuluttajia.