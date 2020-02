Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen suosituimmat tube-tähdet lähtevät jo viidettä kertaa live-kiertueelle ympäri Suomen. Puolikymmentä tubettavaa nuorta käy lähes 20 paikkakunnalla, joista yksi on Kalajoki.

Kalajoen Event Parkissa tube-tähdet ovat maaliskuun 6. päivänä eli talvilomaviikon perjantaina. Lavalla nähdään Herbalisti, NikojaSanttu, Ilona, Mikirotta, Jennysvoices ja ylivieskalaislähtöinen ZoneVD.

TubeTour-kiertue starttaa helmikuun 20. päivä Jyväskylästä seitsemän suosikkitubettajan voimin. Luvassa on vauhdikas lavashow, entistä enemmän keikkoja, uusia kaupunkeja ja yllätyksiä sekä taatun Tube-tunnelman kruunaava Meet & Greet.

Viisivuotisjuhlan kunniaksi nuorten odottama turnee kattaa paikkakuntia laajemmin kuin koskaan aikaisemmin ja kiertueen kruunaa Turku–Tukholma -risteily huhtikuun viimeisenä viikonloppuna.

Kiertueella on mukana lapsesta asti omia sarjoja videoille touhunnut ZoneVD, joka tunnetaan myös ilmaveivitaidoistaan. Niitä hän esitellyt Tuben lisäksi muun muassa Talent Suomen finaalissa. YouTubessa Joona tekee kaikenlaista pelivideoista vloggaamiseen ja sketseihin. Häntä kiinnostaa erityisesti nopeatempoisuus ja energisyys, josta innokas yleisökin syttyy.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

ZoneVD on Ylivieskasta lähtöisin oleva Joona Leppälä, jolla on yli 213 000 tilaajaa YouTubessa.

Tubesta ja telkkarista tuttu Herbalisti on ehtinyt tehdä huiman uran videon ja viihteen parissa. Taidokkaat videot ovat viehättäneet katsojia jo usean vuoden ajan, minkä lisäksi Herba myös keikkailee ahkeraan tahtiin. Tämä huippusuosittu TubeTourin alkuperäiskasvo toteuttaa unelmiaan ja ottaa seuraajat mukaan osaksi seikkailuja.

Hulivilikaksikko NikojaSanttu pistää tapahtumaan. Parivaljakon Youtube-kanavalla keskitytään vlogeihin, prankkeihin ja haasteisiin. Saman katon alla asuva kaksikko on tunnettu viihdyttävistä ja hullunkurisista haasteistaan, kuten mitä tapahtuu, jos sanoo kaikkeen kyllä vuorokauden ajan. Leikkisä meno huipentuu parhaimmilleen live-tapahtumissa.

Ilona tietää, miten arjesta saa ihan pikkasen ihanamman. Tämä somen tyylikuningatar nauttii matkustelusta, kauneudesta ja hemmottelusta, mutta ilahtuu myös rauhallisista koti-illoista. Kuulumiset vaihtuvat mukavasti teekupposen äärellä ja muistot tallentuvat kuvankauniille IG-tilille! Inspiroituminen onkin tämän valoisan huipputubettajan seurassa helppoa.

Mikael on sisältöjen suosittu monitaituri, jolta luonnistuvat perinteisten vlogien lisäksi niin urheilu-, peli- kuin haastevideotkin. Mikirotan vauhdikasta menoa rikastuttavat usein myös ystävät. Intohimoina ovat muun muassa crossfit sekä ruoanlaitto, jota tämä parikymppinen mies on ehtinyt jo opiskella ihan ammatiksi asti. Yhdessä Boheemin kanssa he ovat mullistaneet haastevideot Suomitubessa.

Jennysvoicen humoristiset videot ja dubbaaminen ovat nostaneet Tube-kanavan huimaan suosioon! Lahjakkaana näyttelijänä Jenny taipuu mielettömiin rooleihin ja höpöttelee äänillä, joiden syntymistä ei pysty pelkällä maalaisjärjellä ymmärtämään. Show onkin valmis, kun tämä valloittava äänitaituri päästetään vauhtiin.