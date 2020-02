Daddy´s First ohitti pelisuosikin ja ravasi toisen voittonsa Suomessa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskalaisten Eija Sorviston ja Kari Niemelän tallista kilpaili kolme hevosta Seinäjoella. Tuplari Tallin omistama Daddy´s First ravasi toisen voittonsa Suomessa. Santtu Raitalan ohjastama ruuna ravasi jonon viidentenä hevosena. Kirimerkin saatuaan Daddy´s First kurotti niukkaan voittoon maalikameran kuvassa ajalla 15,3a.

Reilun vuoden verran Ylivieskassa majailleen Daddy´s Firstin edellinen voitto on vuoden takaa Oulusta. Tämän lisäksi ruuna nappasi kauden aikana kuusi muuta totosijaa. Suuri osa juoksuista pilaantui kuitenkin laukkoihin.

– Voitot on ollut tiukassa. Nämä on kovia lähtöjä, ja tällä on koitettu ajaa vain yhtä spurttia. Joskus on oltu sitten liian kaukana voittokamppailua ajatellen, eikä hevosella päivät ole aina veljiä keskenään. Siitä ei aina tiedä, ennen kuin matkan aikana, että mikä sen päivän vire on, Santtu Raitala kommentoi.

Kakkoseksi kirikamppailussa jäi keulassa matkavauhtia mieleisekseen säädellyt Hannu Torvisen ajama pelisuosikki Wicasa Sioux 15,4a.

Sorviston ja Niemelän omat kasvatit Fancy Creek 17,1a ja Glimmer Creek 17,8a ravasivat nelosrahat.

Alavieskalaisen Tuomo Törmälehdon Kömin Lento 29,3x aloitti kautensa kolmossijalla voltissaan.