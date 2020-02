Kotona-messuilta haettiin ideoita viihtyisään asumiseen – Kävijöiltä kiitosta uudistunesta ilmeestä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Kotona-messut järjestettiin viikonloppuna 20. kerran. Aiemmin RSA-messuina järjestetty tapahtuma sai yleisöltä kiitosta muuttuneesta ja myös kodin viihtyisyyttä lisäävien tekijöiden esille tuomisesta.

– Nähtävää on paljon ja täällä on nyt nimensä mukaisestikin kotoisampaa. Tulemme, koska tapahtuma on järjestetty, mutta kyllä täältä saa paljon tietoa, jos ja kun sitä tarvitsee, ylivieskalaiset Maija ja Jouko Jylhä-Ollila sanovat monen muun messukävijän tavoin.

Juha Jakola tuli messuille tyttärensä Vanessan kanssa. Oma koti on rakennettu vuosi sitten, mutta alan tapahtuma kiinnostaa, koska tekemistä riittää vielä viimeistelemisessä. Tuovi Pulkkanen

Kukat ja viherkasvit ovat osa kotia ja asumista ja nykyään myös kukkakaupat joutuvat seuraamaan sisustamisen trendejä tarkasti.

DIY-tyyliin tehtyjä kukkakimppuja näytöksessä tehnyt, floristimestariksi opiskeleva Hanna Niemi Hiitolan Kukkatalosta kertoo, että kukkakimppuihin saadaan paljon ideoita sosiaalisesta mediasta ja asetelman tai kimpun rakentaminen on saanut nimen Insta-tyyli.

Floristimestariksi opiskeleva Hanna Niemi Hiitolan kukkatalosta sanoo, että kukat ja viherkasvit ovat osa kodin viihtyisyyttä. Viherseiniä rakennetaan pieneenkin kotiin ja kukkakimppuja opetellaan sitomaan myös itse. Tuovi Pulkkanen

– Se on rento ja boheemi tyyli tehdä kimppu, jossa on rikottu vanhat väriopit ja osittain myös tekniikka. Kimput ovat ilmavia ja monesti ne halutaan tehdä itse. Silloin asiakas kertoo, millaiseen astiaan on kimppua tekemässä, ja me neuvomme mitä materiaaleja ja minkä verran hän suunnitelmaansa tarvitsee, Niemi kertoo.

Sosiaalinen media tuo paljon malleja, mutta ammattilaisen kädenjälki kukkakimpussa näkyy tekniikassa, jolla kimppu tehdään.

– Pinterest on morsiamien ja kastejuhlien järjestäjien kuvasto, josta mallit nykyään useimmiten löytyvät, mutta malleissa saatetaan käyttää myös tekokukkia, joten lopputulos voi olla hämäävä. Valmis malli ei tapa omaa luovuutta, vaan se haastaa tekemään asetelmasta vielä näyttävämmän.

Floristimestarikoulutus antaa Niemelle lisää rohkeutta asiantuntijana toimimiseen.

– Olen lapsesta lähtien ollut tekemisessä kukkien kanssa ja koulutus lisää omaa ammattitaitoani ja tuo myös liikkeelle alan uusinta tietoa ja näkemyksiä.

Alavieskalainen talotehdas Vieskan Elementti on yksi 12 messuilla olleista talotehtaasta.

Tapani Yrjölä (vas.) ja Jyrki Jutila Vieskan Elementiltä kertovat, että kodin rakentajat arvostavat uudessa kodissa energiatehokkuutta, hyvää pohjaratkaisua ja ekologisuutta. Tuovi Pulkkanen

– Kuivissa tiloissa tehty elementti ei ole sään armoilla ilman suojaa ja työmaa-aika jää lyhyeksi. Ne ovat ne tärkeimmät syyt, miksi elementeistä rakentaminen on niin suosittua sekä yksityisellä puolella että rakennusliikkeiden rakentamana, Tapani Yrjölä ja Jyrki Jutila Vieskan Elementiltä sanovat.

Kun suunnitelmat on tehty ja luvat ovat kunnossa, elementtien valmistus perustalopakettiin vie noin kolme päivää ja tontilla se on katto päällä alle kahdessa viikossa.

– Nykyään kodin saaminen asumiskuntoon on minimissään puolen vuoden prosessi. Lopputöiden tekeminen, betonin kuivuminen ja muut vaiheet vievät oman aikansa, mutta rakentamisprosessia on pystytty merkittävästi lyhentämään elementtien avulla, Yrjölä sanoo.

Kotia rakentavat ovat hyvin valveutuneita siitä mitä omassa kodissa saa ja pitää olla. Muovittomat egovillaeristeet ovat yhä useamman kodin rakentajan valinta.

– Erityisesti lähialueelle rakentavat käyttävät mahdollisuuden tulla tehtaalle katsomaan miten oma koti ja sen elementtien kasaaminen etenee.

Yrjölä ja Jutila kertovat, että nykyajan koti on kompakti, reilu sadan neliön paketti, josta on poistettu hukkaneliöt.

– Toimiva pohjaratkaisu tuo tilaa ja suuntaus, jossa sauna on erillinen rakennus pihalla, jättää enemmän tilaa asumiselle. Uusi mallistomme on vastaus asumiselle, jossa kaikki asumisen neliöt ja energiatehokkuus on mietitty tarkasti.