Kyyti oli jälleen kylmää Sotkamossa – Jääkiekon II-divisioonan pisterohmu iski kuudesti kiekon Jääkarhujen verkkoon

Tuttu laulu soi Sotkamossa, kun Soki ja Ylivieskan Jääkarhut iskivät yhteen jääkiekon II-divisioonan kamppailussa. Jääkarhut ei edelleenkään viihdy Sotkamossa, sillä takkiin tuli rumasti, kuten kaksi viikkoa sitten. Yhden erän pystyi YJK roikkumaan mukana ennen kuin Soki meni menojaan lukemin 10–1 (2–1, 7–0, 1–0).

Erityisesti kotijoukkueen Konsta Puutio oli Jääkarhuille mahdoton pideltävä. Pistepörssiä johtava Puutio nakutti tilastoihin 6+2 tehomerkinnät. Toisen erän murskajaisiin pörssikärki osallistui viidellä maalilla ja yhdellä syötöllä.

Jääkarhut on pelannut tuloksellisesti mukiinmenevän kevätkauden, mutta Sotkamon Kiekosta on muodostumassa sille todellinen painajainen. Ylivieskalaiset onnistuivat viemään kauden ensimmäisen kohtaamisen, mutta vuodenvaihteen jälkeen pelatuissa keskinäisissä kamppailuissa tilastot ovat murheellista luettavaa. Soki on vienyt kolmessa viimeisimmässä ottelussa pisteet 9–0 ja maalit yhtä murskaavasti 28–7.

Ensimmäisessä erässä YJK jaksoi vielä punnertaa pelissä mukana. Elias Honkakoski iski 1–1 tasoituksen avauserän alkupuolella. Kotijoukkueen johtomaali syntyi YJK:n kannalta ikävästi minuutti ennen erätaukoa.

Toisessa erässä maaliverkot olivat tiukoilla vieraiden päädyssä. YJK-vahti Jussi Siironen ei tälläkään Sotkamon reissulla nähnyt pelin puoliväliä, ennen kuin mies oli tulitettu vaihtoon. Varamaalivahdin varamaalivahdiksi hälytetty Taavetti Mattila luisteli tolppien väliin 6–1 tilanteessa. Helpoimmasta päästä ei Mattilan iltapuhde ollut, sillä armeijan harmaista pelivarusteisiin vaihtanut torjuja joutui poimimaan kiekon selkänsä takaa kolmesti ennen erätaukoa.

Päätöserä meni enemmän ja vähemmän pelaillessa. Kotijoukkue osui kertaalleen, kun Juho-Perttu Kyllönen laukoi ottelun ainoan ylivoimamaalin.

Torjuntoihin peilaten lopputulosta on vaikea uskoa. Sokin maalivahti Janne Savolainen kirjautti tililleen 47 torjuntaa ja sama määrä kiekon pysäytyksiä kertyi myös Siironen-Mattila-tandemille kaukalon toisessa päässä.