Tammikuussa oli harvinaisen linturikas

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieska

Lauha tammikuu näkyi tavallista monipuolisempana talvilinnustona. Birdlife Suomen mukaan tänä vuonna on havaittu jo 165 lintulajia, kun vuosina 2006–2019 tammikuun loppuun mennessä on havaittu 139–160 lajia.

Erityisesti vesilintuja on jäänyt talvehtimaan tavallista runsaammin, ja niiden joukossa on edelleen harvalukuisempia talvilajeja, kuten metsä- ja tundrahanhi, lapasorsa ja härkälintu. Muita satunnaisia talvilajeja tammikuun lopulta ovat kurjet, kaksi tiltalttia Hangossa, Paraisten Jurmon merisirrien joukossa viipynyt isosirri ja viime viikolla löytynyt karikukko. Punarintoja on viimeisen parin viikon aikana havaittu noin 300, joista suuri osa on metsissä ja rannoilla.

Pihabongauksessa nähtiin runsaasti lajeja, mutta yksilömäärät jäivät keskimääräistä alhaisemmiksi, kun linnut eivät keskittyneet ruokintapaikoille ja marjalinnut olivat kateissa.

Toissa sunnuntaina Pukkilaan ilmestynyt töyhtöhyyppä ja Laitilassa nähty merihanhi lienevät jo kevätmuuton tunnustelijoita. Merihanhia on sittemmin saapunut kolmeen muuhunkin paikkaan. Uuttukyyhkyjä on ollut etelä- ja länsirannikolla läpi talven, mutta niitäkin lienee saapunut, sillä havaintoja on tehty enemmän kuin tammikuun alkupuolella.

Espoossa pesintänsä aloittaneella mustarastaalla on nyt pienet poikaset pesässä. Jää nähtäväksi, miten ne selviävät, jos sää kylmenee.

Suurharvinaisuuksista mäntysirkku on ollut yhä Raisiossa, nokivaris Helsingissä ja valkopäätiainen Vaalassa. Helsingistä löytyi toissa lauantaina harvinainen mustakaularastas, ja toinen yksilö havaittiin Inarissa. Laajalti kierrellyt isohaarahaukka nähtiin Kemiönsaaressa ja Salossa. Tämän viikon maanantaina Inkoosta löytyi pidempään kuolleena ollut harjalintu.