Kotitalousvähennyksen määrä pieneni vuoden alussa – Eniten kotitalousvähennystä hyödyntävät remontoijat

Kotitalousvähennystä voi henkilöä kohti maksimissaan saada vuoden 2020 alusta alkaen 2 250 euroa vuodessa. Vähennyksen määrä on ollut viimeiset viisi vuotta 2 400 euroa.

Kotitalousvähennystä saa, kun remontoi kotia, korjaa ja maalaa ulkoverhoilua, uusii lämmitysjärjestelmän tai täydentää sitä tai teettää pienimuotoisia piharakennelmia kuten aidan, terassin tai laiturin.

Omakotitalossa vähennystä saa myös sähköjen tai putkiston uusimisesta, tietoliikenteeseen liittyvistä asennuksista ja myös esimerkiksi laajakaistan liittymismaksusta siltä osin, kun maksu sisältää töitä oman tontin alueella tai kodissa. Kotitalousvähennystä voi saada myös huoltotöistä kuten ilmanvaihtokanavien puhdistamisesta.

Tavanomaisesta työstä saa vähennystä muun muassa pihatöistä kuten nurmikonleikkuusta, aurauksesta ja pihapuun kaadosta sekä kotona tehtävästä siivous-, ruuanlaitto- tai hoitotyöstä.

Vähennystä haetaan ainoastaan työn osuudesta. Tavaroista, laitteista tai tarvikkeista kotitalousvähennystä ei voi hakea.

Veronmaksajien Keskusliiton tilastojen mukaan kotitalousvähennystä hyödynnetään eniten remonteissa. Vuonna 2017 kotitalousvähennykseen oikeuttavista kustannuksista yli 85 prosenttia liittyi remonttipalveluihin, reilut 12 prosenttia kotitaloustyöhön ja 2 prosenttia hoito- ja hoivapalveluihin.

Keskimääräinen summa kotitalousvähennyksen saajaa kohti vuonna 2017 oli noin 1 050 euroa.

Mauri Löytynoja Rakennusliike Työmiehestä harmittelee sitä, että kotitalousvähennyksen osuutta vähennetään.

– Korvausosuus täysimääräisenä on nyt 5 875 euron työkuluista 40 prosenttia. Muutos aiheutti sen, että joulukuussa kysyntää remonteille oli aivan viime hetkillä, Löytynoja kertoo.

Löytynoja sanoo, että parhaimmillaan isoissa remonteissa, jotka ajoittuvat vuodenvaihteen molemmin puolin, kotitalousvähennyksen saa kahteen kertaan.

– Kotitalousvähennyksen osuus yksityisissä remonteissa on merkittävä, ja olisi hyvä, jos sitä voitaisiin käyttää myös uudisrakentamisessa. Tilanteita, joissa työn osuus joudutaan erittelemään, on esimerkiksi talon laajennus. Jos taloon tehdään uusi huone, se ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin, mutta porrasaukon takia remonttia joudutaan tekemään myös alakerrassa ja se taas on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.