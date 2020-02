Matikkasesonki on parhaimmillaan – Aivan Ylivieskan keskustan tuntumassa Kalajoessa on suosittu mateen pilkkipaikka

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Moni pilkkimies aloittaa kevätkauden mateen pilkinnän parissa. Mateen kutuaika on nyt käsillä, ja kalat liikkuvat ja käyvät pyydyksiinkin.

Ylivieskan niin sanottu Lihakunnan ranta” on perinteinen mateen pilkkipaikka. Hyvää matikan pyyntialuetta on Ouluntien sillalta kilometrin verran alaspäin. Siinä pohja on suhteellisen tasainen ja kova, juuri mateelle sopiva.

Otsalampun valossa touhuavia pilkkijöitä näyttää kököttävän rei’illään joka ilta. Kun jää nyt viimein kestää, pilkkijöitä ei pidättele mikään.

Made ei ole kovin kranttu pyydettävä. Tärkein yhdistävä tekijä madepyydyksille on syötti. Syöttinä käytetään yleensä kalanpalaa. Sen voi laittaa joko jigipäähän tai vaikka normaaliin lusikkauistimeen.

Tietysti myös ihan oikeita madepilkkejäkin kaupasta löytyy, ja moni hommaan vihkiytynyt rakentaa pyydyksensä itse. Ennen paljon käytetty monikoukkuinen ”ryöstäjä” on nykyään kielletty.

Yhteistä kaikille syötin lisäksi on, että viehettä pompotellaan pohjassa. Mateella sanotaan olevan huono näkö, mutta se haistaa syötin ja tunteen pohjan värinät kaukaakin. Made nousee reikään varsin nöyrästi kiemurrellen.

Viime viikollakin muutamia otsalampuin varustautuneita hahmoja näytti jäällä olevan. Jään vahvuus oli reilu parikymmentä senttiä. Alavieskalainen Mauri Marjakangas oli lähtenyt käväisemään matikkasopan toivossa.

– Tällä kertaa kyllä joutuu menemään kotiin kaupan kautta, jos aikoo kalapottuja syödä, hän lohkaisee.

Mauri käytti pilkkiessään isoa jigipäätä, jossa oli syöttinä Lestin ahventa. Muutamia pieniä mateita koukkuun tarttui, mutta ne pääsivät vielä kasvamaan. Mauri oli kuullut isompiakin jo saadun.

– Naaraskalojen kutu oli ollut vielä aivan kiinteää, joten hyviä pyyntiaikoja on vielä edessä, Mauri ennustaa.

Torstai-illan mateet pysyivät piiloissaan. Liekö navakka itätuuli vienyt syöntihalut. Silloin tällöin matikkapilkillä käyvä mies tuntui silti reissuunsa aivan tyytyväiseltä.

– Tällä kertaa on tyydyttävä tähän. Pilkillä vietetty aika ei koskaan mene hukkaan, mukavahan täällä on touhuta, vaikka ei mitään saisikaan, hän sanoo.