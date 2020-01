Ylivieskan Sotkan myymäläpäälikkö Katja Kulmala: Kuluttajat satsaavat hyvään nukkumiseen – Vuodevaatteet vaikuttavat unen laatuun

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

– Nukkumiseen ja hyvään uneen vaikuttaviin tekijöihin halutaan vuodevaatteiden valinnoilla panostaa aiempaa enemmän, sanoo huonekaluliike Sotkan myymäläpäällikkö Katja Kulmala.

Peittojen, tyynyjen, patjojen ja petauspatjojen materiaalit ovat muuttuneet helposti puhtaana pidettäviksi, mutta ne vaativat säännöllistä 60 asteen pesua, ja esimerkiksi tyynyt pitäisi muistaa vaihtaa uuteen vähintään puolentoista vuoden välein.

– Hyväkin tyyny menettää käytössä muotonsa ja kimmoisuutensa, ja se tuntuu niskavaivoina ja päänsärkynä. Myös erilaiset patjat vaativat erilaisen tyynyn kaverikseen. Siksi patjan tai sängyn oston yhteydessä kannattaa aina uusia myös tyyny. Tyynyn malliin ja korkeuteen vaikuttavaa myös se, nukkuuko selällään, mahallaan vai kyljellään.

Peitto pitäisi vaihtaa uuteen neljän vuoden välein, mutta pesemällä sen vuosittain vähintään kerran käyttöikä pitenee.

– Peiton pinta voi olla käsitelty Aloe Vera -öljyllä, joka on luonnostaan antibakteerinen, joten peite pysyy puhtaana ja raikkaana pitempään. Myös suosittu Thinsulate-peite on allergiaystävällinen. Se on lämmin, mutta samalla kevyt ja ilmava.

Peite on valmistettu mikrokuiduista, jotka lukitsevat sitä ympäröivän ilman sisäänsä niin, että kehon lämpö heijastuu peitteen pysyessä hengittävänä.

Nukkumisen mukavuutta lisäävää petauspatjaa voi suojata erillisellä suojalla ja uuden sängyn ostajat hankkivatkin niitä usein kaksin kappalein.

– Suojus on helppo pestä ja se jatkaa petauspatjan käyttöikää, Kulmala kertoo.

Hyvään uneen vaikuttavat myös lakanoiden ja tyynyliinojen materiaalit. Kuoseilla ja värivalinnoilla luodaan makuuhuoneen tunnelmaa ja pehmeydellä lakanoiden tuntumaa ihoa vasten.

– Suositumpia materiaaleja ovat puuvilla ja puuvillasatiini. Jonkin verran vuodevaatteissa käytetään myös pellavaa, sanoo Ylivieskan Jyskin myyjä Hannele Hintsala-Verronen.

Puuvillasatiini on materiaali, josta valmistetaan hotellien lakanat, ja sama ylellinen tunnelma on mahdollista tuoda myös omaan sänkyyn.

– Puuvillasatiini on sitä sileämpää ja pehmeämpää mitä tiheämpään se on kudottu. Se vaikuttaa myös laatuluokkiin, mutta silti harvempaankin kudottu puuvillasatiini on perinteistä puuvillaa pehmeämpää.

Vuodevaatteita valitessaan asiakkaat kysyvät nykyään harvemmin niiden allergiaystävällisyydestä.

– Lähes kaikissa tuotteissa on jo olemassa OekoTex -merkintä, joka tarkoittaa, että niiden valmistuksessa ei ole käytetty ylimääräisiä kemikaaleja ja ne ovat allergia- ja astmaystävällisiä.

Lakanoiden kuosien valinnassa eivät näy voimakkaasti sisustuksen trendit.

– Sekä kuviollisia että yksivärisiä ostetaan yhtä paljon. Enemmänkin ostotilanteessa pohditaan tuotteen kestävyyttä ja sitä miltä se tuntuu ihoa vasten. Oikealla ja säännöllisellä pesulla hyvä tuote kestää vuosia, Hintsala-Verronen sanoo.

Juttu julkaistaan painettuna keskiviikon 29.1. Kalajaskan Kotona-messuliitteessä.