Tiedätkö erityisen hyvin korjatun seurantalon? Suomen Kotiseutuliitto etsii palkittavaksi taloa, jonka korjaushanke on lisännyt sen käyttöä ja josta olisi esimerkiksi myös muille.

Seurantaloasian neuvottelukunta palkitsee joka toinen vuosi yhden seurantalon Hyvän korjauksen palkinnolla vanhaa rakennustapaa kunnioittavasta ja talon toimivuutta parantavasta korjauksesta. Nyt etsitään vuonna 2020 palkittavaa kohdetta.

Kotiseutuliito mielestä hyvin korjatussa seurantalossa korjaukset on tehty vanhaan taloon sopivilla menetelmillä ja materiaaleilla. Säilyttävä korjaamistapa on uusimista kestävämpää, sekä ekologisesti että taloudellisesti. Palkintoperusteissa painotetaan perinnerakentamisen piirteitä ja rakennuksen historian vaalimista. Myös toiminnalliset parannukset, kuten esteettömyys ja laajennukset on suunniteltu vanhaan rakennukseen sopiviksi.

Kotiseutuliitto huomauttaa, että seurantalot ovat kansalaisyhteiskunnan rakennuspalikoita: ehdotuksessa kannattaa tuoda esille, miten korjaus on lisännyt talon käyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisön talkoohenkeä. Korjauksen valmistumisesta tulisi palkitsemisvuonna olla kulunut enintään viisi vuotta.

Ehdotuksen tekijä voi olla yksityishenkilö tai yhteisö, joka tuntee talon ja sen korjaukset hyvin. Ehdotus palkinnon saajasta jätetään sähköisellä lomakkeella 31.3.2020 mennessä.

Asiantuntijaraati arvioi esitykset ja Seurantaloasiain neuvottelukunta päättää palkittavan kohteen. Palkintoraadissa ovat tänä vuonna kyläasiamies Tauno Linkoranta, arkkitehti Ulla Rahola ja rakennuskonservaattori Kalle Virtanen.

Palkitut kohteet julkistetaan Seurantalopäivän ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteydessä syyskuun alussa.