Ylivieskan kaupunki luo puitteita ja mahdollisuuksia tapahtumille

– Messut ja isot tapahtumat ovat tärkeitä, sillä ne tuovat elinvoimaa, pitovoimaa ja elämää kaupunkiin. Kaupungin strategiassa olemme asettaneet tavoitteeksi, että mahdollistamme sen, että Ylivieskassa on entistä enemmän tapahtumia. Meillä on pitkät perinteet näillä messutapahtumilla, Kauppojen yöllä ja Ryskypäivillä, mutta ehkä vieläkin jotain uutta voisi mahtua matkaan mukaan, Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto toteaa.

Hän pitää avauspuheenvuoron lauantaina Liikuntakeskuksessa käynnistyvillä kaksipäiväisillä Kotona-messuilla, jossa on monenlaista tarjontaa rakentamiseen, asumiseen, sisustamiseen, kokkailuun ja kotona viihtymiseen liittyen.

Kaupunki on yksi messujärjestäjä KPK Eventsin yhteistyökumppaneista.

– Mielestäni on hyvä tapa, että kaupunki on mukana tapahtumassa kumppanina mahdollistamassa tapahtumia. Kaupungin ei tarvitse kaikkea järjestää itse tai yksin.

Hän toteaa, että kaupunki on kolmatta kertaa Sun Pampas -festivaalin järjestelyvastuussa, ja toisaalta pohditaan, kuuluuko sen järjestäminen kaupungin tehtäviin.

– Tämä vuosi mennään vielä entiseen tapaan ja annetaan tapahtuman järjestäjille työrauha. Tulevaisuudessa näkisin tässäkin tapahtumassa kaupungin kumppanina, mutta tästä tulee käydä kunnon keskustelu, ja ratkaistava asia suuntaan tai toiseen. Sen keskustelun aika on festivaalin jälkeen.

Kotona-messuilla on noin sata messuosastoa liikuntakeskuksessa ja tennishallilla eli jokainen neliö on hyötykäytössä.

– Minulla on se käsitys, että messujärjestäjä on kuitenkin kohtuullisen tyytyväinen kompaktiin tilaan. Totta on sekin, että Liikuntakeskus täytti 50 vuotta ja pitkänajan suunnitelmissa on, että siellä pitää jossain vaiheessa tiettyjä peruskorjauksia tehdä, mutta tuskinpa kaupunki messuhallia lähtee rakentamaan, Sorvisto sanoo ja toteaa, että seinät rajoittavat myös Sun Pampas -areenaa jäähallissa, johon mahtuu vain tietty määrä ihmisiä.

– Kannustan tapahtumajärjestäjiä miettimään kaikkia Ylivieskan mahdollisuuksia ja tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Hän mainitsee esimerkkinä raviyhdistyksen ja Keskisen raviradan tilojen mahdollisuudet.

Entä Taanilaan kouluun rakennettava kaupungin suurin sali, voisiko se olla tapahtumanäyttämönä?

– Mikä jottei, mutta se tulee olemaan monenlaisessa liikuntakäytössä.

Mistä Ylivieska tunnetaan? Tätä kysytään Kotona-messujen kävijöiltä Ylivieskan kaupungin omalla osastolla tänä vuonna, kun vuosi sitten haettiin kaupungin strategiaan visioita yleisöäänestyksellä.

Kaupunki hyödyntää messunäkyvyyttä esittelemällä mahdollisille uusille asukkaille kuin nykyisille kaupunkilaisillekin tarjolla olevaa tonttitarjontaa. Rakentajia osastolla palvelee rakennustarkastaja.

– Teknisten palveluiden lautakunta teki tällä viikolla päätöksen pientalotonttien luovutuksesta ja hinnoittelusta, jossa uutena vaihtoehtona on se, että pientalotontin voi nyt myös vuokrata. Aikaisemmin tontteja on pelkästään myyty. Vuokrausta päätettiin tarjota, koska rahoituslaitosten lainoitus on kiristynyt ja vaaditaan yhä isompia omarahoitusosuuksia, joten se voi olla kynnyskysymys monelle rakentajalle tai vaikkapa nuorelle perheelle.

Kaupunki esittelee osastollaan laajasti palvelutarjontaa varhaiskasvatuksessa, sivistyspalveluissa kuin vapaa-ajallekin. Messuosastolla pääsee näkemään havainnekuvia rakennettavista kouluista ja päiväkodista, ja tekninen johtaja Leena Löytynoja kertoo ohjelmalavalla kasvavan kaupungin kuulumisia.