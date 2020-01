Seppo Kangas pohtii pääkirjoituksessaan kaupungin roolia Sun Pampasin järjestäjänä: Viihdeala on kovaa riskibisnestä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

31.1.2020

Ylivieskan kaupungin kulttuuritoimi järjestää kuin järjestääkin ensi kesän Sun Pampas -festivaalin kokonaan kaupungin omana tapahtumana. Yhteistyöhanke merkittävän yksityisen tapahtumajärjestäjän kanssa kaatui lopulta kulttuurilautakunnassa. Myös aikataulu alkoi käydä kriittisen lyhyeksi sopimusneuvottelujen jatkon kannalta.

Pampas profiloituu kaupungin käsissä yhä selkeämmin pop- ja rock-festivaaliksi. Tulevan kesän kaikki esiintyjät edustavat näitä musiikin genrejä. Aiemmin tarjontaa on täydennetty myös selkeästi iskelmämusiikin tähtiesiintyjillä.

Pop- ja rockrintamalla käydään valtakunnassa ankaraa kisaa kesäaikaisten festivaalikävijöiden euroista. Uusia tapahtumia syntyy miltei vuosittain, jos toisaalta aina joku luopuukin. Festivaalien määrä on silti ollut kasvussa, ja niitä kiertää varsin rajallinen määrä kansallisia vetonauloja.

Sun Pampasilla on etunaan vähemmän ruuhkaisa varhaiskesän ajankohta, joka toisaalta lisää riskiä. Lomakausi ei ole vielä vauhdissa, ja myös sääriski on keskikesää suurempi. Vaikka tapahtumapaikka on säältä suojaisa jäähalli, sää vaikuttaa aina ihmisten intoon lähteä huvittelemaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tähän saakka Pampas on pysynyt paikallisena ja alueellisena kesänavausfestivaalina. Esiintyjäsatsaus alkaa kuitenkin olla sitä luokkaa, että se voisi houkutella kävijöitä kauempaakin. Se voi olla tarpeen myös kävijätavoitteen saavuttamiseen.

Kaupungin mukaanlähtö kovaan viihdebisnekseen ei ole sujunut ilman soraääniä. Se ei ole ihme, sillä 150 000 euroa lähentelevä tapahtumabudjetti on merkittävä riski veronmaksajille. 3 000 katsojan minimitavoite kahteen iltaan ei kovasta esiintyjäkattauksesta huolimatta ole helppo saavuttaa.

Yksi rajoite on jäähallin yleisökapasiteetti. 2 000 katsojaa on sen ylärajoilla, kuten viime kesän Eppu Normaali -keikka osoitti. Siitä varmasti on otettu oppia järjestelyissä.

Kaupunki on lähtenyt rohkealla etunojalla kehittämään Sun Pampasia. Siltä tieltä on vaikea ottaa jatkossakaan takapakkia. Vieläkin on ilmassa eräänlaista testin tuntua siitä, kantaako iso kesäfestari siipensä Ylivieskassa. Sen ratkaisee ainoastaan maksava yleisö.