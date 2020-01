Kallion lääkäri: "Koronan terveysriski vaikuttaa influenssaa vähäisemmältä" – Ylivieskan vahva koronaepäily lähettäisiin jatkotutkimuksiin OYS:iin

Omasta koronavirusepäilystä voi soittaa päivystykseen, jos on sairastunut kuumetautiin ja sen lisäksi on käynyt riskialueella Kiinassa tai on lähikontakti sairastuneeseen.

Peruspalveluyhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri Arto Nieminen katsoo, ettei Wuhanin koronaviruksen takia ole Suomessa syytä mihinkään hysteriaan. Infektiosairauksiin erikoistuva, sisätautien erikoislääkäri Nieminen on laskenut, että koronavirukseen on tähän mennessä kuollut vähemmän kuin mitä ärhäkkään tavalliseen kausi-influenssavirukseen kuolee ihmisiä vuosittain.

Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, jotka aiheutti Wuhanin koronavirus.

Sairastuneiden oireita ovat olleet lähinnä kuume ja hengenahdistus. Pääosin oireet ovat olleet lieviä ja suurin osa sairastuneista on toipunut hyvin. Monella vakavia oireita saaneeilla on ollut jokin perussairaus. Tähän mennessä tautiin on kuollut 132 ihmistä, joista suurin osa Wuhanissa. Sairastuneita on yli 7 700.

Wuhan-koronaviruksen on todettu tarttuvan ihmisestä toiseen. Tartuntaketjuja on todettu perheenjäsenten välillä ja terveydenhuollon henkilöstöllä. Vielä ei tiedetä, kuinka helposti virus tarttuu. Myöskään ei tiedetä, kuinka kauan potilas on tartuttava ennen oireiden alkua tai niiden alkamisen jälkeen. Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–12 päivää.

Lähde: THL:n 30. tammikuuta tiedot