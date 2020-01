Hoksasitko helmikuun hykerryttävät hääpäiväykset? Sievissä kolme hääparia juoksee alttarille Tahdon-päivänä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Haluatko hääpäivästäsi unohtumattoman ja ikimuistettavan? Se on mahdollista helmikuussa, jossa on hykerryttäviä numeroyhdistelmiä tarjolla palvelemaan hääpäivän muistisääntönä. Ensimmäinen on jo sunnuntaina 02.02.2020, toinen torstaina 20.02.2020 ja kolmas lauantaina 22.02.2020.

Seuraavia numeraalisesti muistettavia hääpäiväyksiä silmälläpitäen voi tehdä vielä kosinnan karkauspäivänä 29.02.2020. Tai pysyyhän liitto tuoreena, jos avioituu tuolloin, jolloin hääpäivää pääsee viettämään vain joka neljäs vuosi!

Sievin seurakunta järjestää ensimmäistä kertaa Tahdon-päivän torstaina 20. helmikuuta, jolloin illansuussa voi viettää näppärästi kirkkohäitä, ja juosta jonossa alttarille. Iltapäiväviiden jälkeen parit vihitään ilmoittautumisjärjestyksessä puolen tunnin välein Sievin kirkossa.

Kirkkoherra Anita Leppälä sanoo, että ainakin kolme paria on jo ilmoittautunut, ja viimeinen mahdollisuus päästä mukaan on perjantaina 31. tammikuuta, jotta avioliiton esteellisyystutkintamuodollisuudet ehditään hoitaa, ja seurakunnalla on aikaa tehdä hääpäiväjärjestelyjä. Seurakunta tarjoaa täytekakkukahvit hääväelle.

Leppälä kertoo, että seurakunnan nuorisotyöntekijä eli Satu Heinonen kotiutti Tahdon-päivän myös Sieviin.

– Hän oli häävieraana Kokkolassa vastaavassa tapahtumassa, josta toi idean Sieviin, Leppälä mainitsee.

Onko kiinnostus kirkkohäihin vähenemässä? Toimistosihteeri Laila Marjomaa on työskennellyt vuodesta 2005 Sievin kirkkoherranvirastossa ja toteaa ykskantaan:

– Notkahdus on jo takana! Nykyään halutaan häät ja panostetaan niihin enemmän.

Marjomaa kaivelee viime vuoden toimintatilastoista, että seurakunnan jäsenistä 16 paria asteli vihille viime vuoden aikana. Lisäksi jonkin verran myös muiden seurakuntien hääpareja vihittiin Sievin kirkossa.

– Häitä oli viime vuonna ennätyksellisen paljon, Marjomaa toteaa ja myöntää, että Nivalan kirkkoremontti ja Ylivieskan kirkkotilojen tilanne heijastuivat Sieviin.

Marjomaa toteaa, että toiminnallisesti hiljainen helmikuu on mitä sopivin aika viettää häitä.

– Toivottavasti Tahdon-päivästä tulee meille uusi perinne.

Ylivieskan seurakunnassa matalankynnyksen kirkkohääpäivä järjestettiin viimeksi viime vuoden elokuussa.

Kirkkoherra Eija Nivala toteaa, että hän ei ollut tapahtumassa vihkimässä pareja.

– Joka kerta tapahtumaa järjestettäessä on löytynyt useampia pareja, jotka haluavat tarttua mahdollisuuteen. Tämä on hyvä tapa osoittaa, ettei häiden tarvitse olla aina kalliit ja komeat, vaan kirkkohäät voidaan pitää pienestikin.

Nivala arvioi, että kirkkopalon jälkeen seurakunnassa on ollut vähemmän vihkimisiä. Helmikuun hääpäiväykset eivät tiettävästi ole innoittaneet kuin yhtä paria, joka vihitään Suvannolla 22.02.2020.

– Monet haluavat kirkkohäät, vaikka Suvannon kappeli ja muitakin tiloja on meillä käytössä. Näin ollen seurakuntamme hääpareja on vihitty myös naapuriseurakunnissa.

Toimistosihteeri Päivi Kallio tutkii tilastoja, jotka kertovat, että kirkollisia vihkimisiä oli Ylivieskassa viime vuonna 54, vuonna 2018 pareja oli 37, 2017 määrä oli 52 ja kirkkopalon vuonna 2016 hääpareja vihittiin 51.