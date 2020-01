Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupungin rakennusjärjestystä uudistetaan. Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan vuoden 2011 alusta, jonka jälkeen maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä maankäyttö- ja rakennusasetukseen on tullut paljon muutoksia. Nämä on huomioitu uudistuksesta tehdyssä luonnoksessa.

– Tavoitteena on tehdä rakennusjärjestyksestä asiakkaan kannalta helpommin ymmärrettävä ja luettava asiakirja, kaupunginarkkitehti Risto Suikkari kertoo.

Rakennusjärjestysluonnos on nähtävillä 14. helmikuuta saakka. Siihen mennessä Ylivieskan kaupungin rakennusvalvonta pyytää lausunnot luonnoksesta.

Yksi tärkeimmistä muutoksista nykyiseen rakennusjärjestykseen on ilman lupamenettelyä rakennettavan kylmän, kevytrakenteisen katoksen tai vajan enimmäiskoon muutos seitsemästä neliöstä kymmeneen.

Rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuriarvojen sekä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki asetukset, oikeusvaikutteinen yleiskaava sekä asemakaavat menevät rakennusjärjestyksen määräysten edelle.

Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen ohjausta lähikuntien kanssa.