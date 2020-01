Alavieska yhtiöittää kunnan vuokra-asunnot – Tavoitteena nostaa asumisen laatua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Alavieskan kunta yhtiöittää vuokra-asuntonsa. Kunnan vuokra-asunnoilla on hyvä kysyntä ja niiden tilanne vaikuttaa mahdollisesti myös siihen, kuinka Alavieska saa uusia asukkaita. Kunnanhallitus hyväksyi Alavieskan Asunnot Oy:n perustamisen asiakirjoineen. Yhtiön hallitukseen valittiin Jarmo Nahkala, puheenjohtaja, Annikki Sipilä, Jani Hannus, Kari Nahkala ja Tuomas Häggman.

Kunnanjohtaja Kari Pentti toteaa, että kuntalaki antoi vuokra-asuntojen yhtiöittämisvelvoitteen.

– Tulemme arvioimaan tässä yhteydessä vuokra-asuntokantaa ja mitä sille pitää tehdä. Selvitetään, että mikä on remonttitarve ja pitääkö jokunen huonokuntoinen vuokra-asunto purkaa, Pentti kertoo.

Kunnanjohtaja Kari Pentti toteaa, että yleisesti ottaen halutaan laadukasta vuokra-asuntoa.

– Kun otettiin vuodenvaihteessa käyttöön kunnan uusi vuokra-rivitalo, niin sen kaikki viisi asuntoa menivät heti vuokralle. Jollei pystytä vastaamaan kysyntää, niin voi jäädä Alavieskaan muuttajia saamatta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Alavieskan vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvä. Kunnan 137 vuokra-asunnosta on vain 10 tyhjillään. Tyhjillään olevien tilanne selvitetään, että miten niissä on remontti- tai muuta tarvetta.

Yhtiöön on tarkoitus siirtää kunnan omistamat vuokra-asunnot vaiheittain vuosina 2020-2022. Syksyllä mahdollisesti valitaan yhtiölle oma toimitusjohtajansa. Tähän mennessä vuokra-asuntotoiminta on kuulunut kunnan tekniselle toimelle.

Alavieska käynnistelee myös edullista tonttikauppaa. Halvimmillaan omakotitalotontin Alavieskasta saa yhdellä eurolla neliö. Alavieska on myös muuttamassa Kivihaan asemakaavoitusta niin, että sieltä on saatavissa kysynnän mukaisesti aiempaa isompia omakotitalotontteja.

Alavieska osallistuu Kalajokilaakson muiden kuntien tapaan Pohjois-Pohjanmaan Tuuli-hankkeeseen. Kunnanhallituksessa hankkeeseen osallistumista vastusti Janne Havisto (ps.) ja jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Äänestykseen asia ei mennyt, sillä Havisto ei saanut muilta kunnanhallituksen jäseniltä tukea.

Pentin mielestä on hyvä, että pyritään tuulivoima-hankkeiden ylikunnalliseen tarkasteluun.

– Monet tuulipuistot ovat sijoittumassa siten, että ne ovat naapurikuntien rajalla.

Alavieskassa on tällä hetkellä toiminnassa 15 tuulivoimalaa. Prokon Wind Energy Finland Oy:lle esittää Hangaskurunkankaalle uutta osayleiskaavaa. Uuteen tuulipuistoon sijoittuisi ehkä 9 uutta voimalaa. Ne voivat tulla tuotantoon vuonna 2023.