Urakkanevan tuulipuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville lähipäivien aikana Ylivieskassa. Aiheeseen liittyvä yleisötilaisuus järjestetään puolestaan 20. helmikuuta Akustiikassa. Sitä ennen Ylivieskan kaupunki käy ELY-keskuksen kanssa viranomaisneuvottelun helmikuun ensimmäisellä viikolla.

Uudelleen käynnistetyssä kaavoituksessa hankealuetta ja voimalasijoittelua on muutettu. Voimaloita on siirretty yli kahden kilometrin päähän lähimmistä asumuksista. Samalla hankkeen painopiste on siirretty Kalajokilaakson maisema-alueesta etäämmälle kuin se oli valtuuston hylkäämässä yleiskaavassa. Tuulipuistolle kaavailtu alue on myös aikaisempaa suppeampi.

Näillä näkymin Urakkanevan kaavaluonnos tulee nähtäville keväällä ja ehdotus kaavasta valmistuu mahdollisesti kesällä. Aikataulut ovat alustavia.

Infinergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat rakentavansa Urakkanevan alueelle enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvan tuulivoimapuiston. Kaavaa laativana konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

Urakkanevan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla Pajukosken sähköaseman kautta Uusnivalan sähköasemalle.

Yleiskaava sijoittuu Ylivieskan Raudaskylään, Nivalan kunnanrajan tuntumaan. Keskustasta kaava-alueelle on matkaa noin 15 kilometriä, Sievin keskustaan 19 kilometriä ja Nivalan keskustaan noin seitsemän kilometriä. Kaava-alueen laajuus on reilut 600 hehtaaria.

Urakkanevan kaavoitusta koskien on laadittu alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät, kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun lähtökohdat, hankkeen YVA -menettely, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu sekä kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin edetessä.

Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta päätti kaavoituksen jatkamisesta. Asiantuntijana kokouksessa kuultiin arkkitehti Janne Tolppasta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä.