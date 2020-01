Ylivieskassa kotien lämmönkulutus väheni tammikuussa kolmanneksella - Lauha sään jatkuminen viikkoja on poikkeuksellista

– Routaa on kuitenkin paikka paikoin lauhasta talvesta huolimatta. Syynä on maaperän märkyys. Routaa muodostuu pienenkin pakkasjakson ansiosta. Jos maaperä olisi kuivaa, routaa ei olisi päässyt näin vähillä pakkasilla syntymään.

Lauhan talven etuja on ollut se, että routaa on ollut aiempaa vähemmän rakentamisen haittana.

– Kaukolämmön kysyntä on lisääntynyt Ylivieskassa koko ajan. Uusia asuinasuinalueita tulee kaukolämmön piiriin ja vanhojen verkostojen varrelta saamme uusia liittyjiä. Kaukolämmön lisärakentaminen vaikuttaa merkittävästi siihen, että lauhojen säiden vaikutus ei näy sellaisenaan meillä kaukolämmön myynnissä.

– Savukaasupesurilla on pystytty tuottamaan lämpöä syyskuun alusta tähän päivään 500 omakotitalon verran, mikä kertoo merkittävästä tehon lisäyksestä ja säästöistä.

Kodeissa tapahtunut tammikuun kolmanneksen säästö ei näy Ylivieskan kaukolämpölaitoksella muutenkaan sellaisenaan. Syynä on se, että edellisiin vuosiin verrattuna Ylivieskassa on nyt paljon uusia rakennuksia kaukolämpöverkossa. Voimalaitoksen taloutta tasaa myös syyskuun alusta käyttöön otettu savukaasupesuri, jonka toimintaa tehostaa lämpöpumppu.

Korotusta Ylivieskan kaukolämmön hintaan ei ole lauhasta tammikuusta tulossa. Salo toteaa, että yksittäisen poikkeuskuukauden vaikutus vuoden kokonaiskulutukseen on vielä suhteellisen pieni.

– Normaalitalvena tammikuun keskilämpötila ulkona jää meidän alueellamme noin -10 asteeseen. Ennakkotieto vielä puuttuu tästä kuukaudesta, lähemmäs nollaa kuitenkin jäädään, tai olisiko -1 astetta. Poikkeukselliseksi tilanteen tekee se, että lauha sää jatkuu näin pitkään viikosta toiseen. Säässä on usein hetkellisiä lämpöpiikkejä, tavallisesti ne eivät kuitenkaan näin kauaa kestä.

Ilmatieteenlaitoksella on oma seurantansa suomalaiskotien lämmöntarpeesta, mikäli haluaa tehdä vertailua eri ajanjaksoista. Lämmityksen energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilan erotukseen.

Poikkeuksellisen lauha tammikuu on tuonut merkittäviä säästöjä omakotitalojen lämmönkulutukseen. Koteja ja muitakin rakennuksia tarvitsee lämmittää kolmanneksen vähemmän kuin mitä edellisten vuosien normaalien tammikuiden aikana.

Öljylämmityksestä vaihdetaan kaukolämpöön

Hannu Verronen

Kaukolämpö sai Ylivieskassa viime vuonna 20 uutta liittymää. Mukana uusissa liittyjissä ovat Simonpuiston päiväkodin laajennus, Joukahaisen päiväkoti ja esimerkiksi yksi keskustan vanha liikekiinteistö vaihdettiin öljyltä kaukolämpöön.

Vieskan Voiman voimalaitospäällikkö Tommi Salo kertoo, että valtiovallan ohjaus vihreään energiaan toimii.

– Öljystä vaihdetaan kaukolämpöön kannattavuussyistä. Kaukolämpö on vihreää energiaa tehokkuutensa vuoksi, jota meillä tehostaa savukaasupesuri. Tuotamme paikallista lähienergiaa, jossa on ollut yhä enemmän mukana puuta. Pesurin myötä on voitu lisätä edullisen männyn- ja kuusenkaarnan polttoa, kun niiden kosteus ei enää haittaa.

Turpeen osuus on Ylivieskassa laitoksen käytettävyyssyistä nyt 75 prosentin luokkaa. Päästökauppa on kuitenkin ohjannut vähentämään turpeen osuutta aiemmasta 85 prosentista. Tarvittaessa on mahdollisuus jatkaa turpeen käytön vähentämistä