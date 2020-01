Sun Pampasin ohjelma julki – Neljä Ruusua, Sanni, Ellinoora, Kolmas Nainen ja Vesterinen Yhtyeineen Ylivieskan kaupunkifestivaaliin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaupunkifestivaali Sun Pampasin kesäkuun alun ohjelmisto on valmis. Kolmatta kertaa tapahtuman vetovastuu on Ylivieskan kaupungin kulttuuripalveluilla, mutta mahdollisten yhteistyökuvioiden selvittely johti siihen, että ohjelmisto lyötiin lopulta lukkoon varsin nopealla aikataululla.

Kulttuurijohtaja Katriina Leppänen saakin nyt esitellä nimekkään kotimaisen esiintyjäjoukon, joka tähdittää Sun Pampasia Ylivieskan jäähallissa 5.–6. kesäkuuta. Perjantain esiintyjälistalta löytyvät JP Leppäluoto, Ellinoora ja Vesterinen Yhtyeineen. Lauantaina lavalle nousevat Kolmas Nainen, Sanni ja Neljä Ruusua.

Sun Pampasin paikallisesta tarjonnasta vastaavat perjantaina Las Bepas ja lauantaina Kyyrölä Big Band.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että saimme buukattua Ylivieskaan tällä aikataululla näin hyvän kattauksen. Naisvetovoima tasapainottaa illat, joiden bändiohjelmisto on varsin tasavahva. Vaikka yhdistävä tekijä on suomipop, ovat kyseessä kuitenkin keskenään erilaiset yhtyeet ja erilaiset genret, Katriina Leppänen kuvailee.

Aikataululla hän viittaa siihen, että Sun Pampasin järjestelykuvio oli avoinna tammikuun puoliväliin saakka, koska tapahtumalle neuvoteltiin yhteistyökumppania.

– Kokonaisuus syntyi itse asiassa aika nopeasti, koska tuotannolliset kuviot elivät omaa elämäänsä viime metreille asti. Kun kirjasto- ja kulttuurilautakunta päätti, että kaupunki luotsaa tapahtumaa ainakin vielä tänä vuonna itsenäisesti, tuli viimeisten buukkausten kanssa pikkuisen kiire. Osa artisteista oli kuitenkin sovittu jo ennen joulua, Leppänen kertoo.

Viime vuonna Sun Pampas kokosi kahtena päivänä 2 700 festivaalivierasta. Eppu Normaalin tähdittämänä lauantai-iltana jäähalliin saapui 2 000 henkeä eli ilta oli loppuunmyyty.

Tämän vuoden festivaalin budjetti on 146 500 euroa.

– Talous asettaa omat haasteensa ja plus-miinus nolla -tavoitteeseen pääseminen edellyttää sitä, että koko viikonlopulle myydään vähän yli 3 000 lippua. 3 200 myydystä lipusta olisin tosi iloinen. Toivottavasti yleisö on jälleen tämän tapahtuman puolella niin kuin viime vuonna, jolloin väki osoitti tukensa Sun Pampasin säilymisen puolesta, Katriina Leppänen sanoo.

Taustalla on halu säilyttää pitkään ylivieskalaista kesää värittänyt tapahtuma kartalla myös tulevaisuudessa.

– Sun Pampas on ollut jo 30 vuoden ajan osa Ylivieskan kesää ja kesän aloitusta. Tämä on nyt kolmas vuosi, kun kulttuuripalvelut luotsaa tätä tapahtumaa. On tosi mielenkiintoista saada tehdä tällaista meidän mittakaavassamme megaluokan tapahtumaa, jossa haasteet ovat hyvin erilaiset kuin kaupungin muussa kulttuurikentässä, jonka parissa tavanomaisesti toimimme. On jännittävää ja inspiroivaa päästä tekemään tätä, Katriina Leppänen huomauttaa.

Hän lisää, että vaikka vetovastuu on kaupungin kulttuuripalveluilla, tulee Sun Pampasille apuja myös muilta hallintokunnilta.

– Kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä tekninen palvelukeskus ja myös puutarhapuoli tekevät tiivistä yhteistyötä tapahtuman onnistumisen puolesta.