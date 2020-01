Mikko Kinnunen Eduskunnasta-kolumnissaan: Kalajokilaakso on yrittäjyyden tulenkantajien laakso

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Olen käynyt eduskunnan istuntotauolla monessa kunnassa, yrityksessä ja koulussa ja saanut tarpeellista evästystä päätöksentekoon. Aluetutkija Timo Aron mukaan kurjistumiskierteestä myönteiseen kehitykseen kääntyneissä kunnissa on ollut usein tulenkantaja, jonka rohkeat ratkaisut ovat rohkaisseet muitakin uuteen nousuun. Olen tavannut tammikuussa monta tulenkantajaa.

Pienellä kylällä voi syntyä suurta. 1 570 asukkaan Pyhäntä on Suomen teollistunein paikkakunta, jonka työpaikoista 60 prosenttia tulee teollisuudesta. Kävin Maustajalla, maailman pohjoisimmalla elintarvikkeiden sopimusvalmistajalla. Jukkatalot tekee yli 500 omakotitaloa vuodessa. Salvoksen uusi satametrinen halli otetaan pian käyttöön. Moni Jedun opiskelija harjoittelee hirsitalotehtaassa ja jää valmistuttuaan sinne töihin. Jedu tekee hyvää yhteistyötä yritysten kanssa.

Kärsämäki on positiivisten tarinoiden pitäjä. Nuoren miehen yritys Konesilta on kasvanut neljän tien risteyksessä 22 työntekijän yritykseksi, joka tekee yli 500 kaivurikauppaa vuodessa. Jo vuonna 1955 perustettu Finnsvala Oy pärjää erikoistumalla vaativissa olosuhteissa käytettäviin teknisiin alusasuihin ja lämpökerrastoihin.

Myös kotipitäjässäni Reisjärvellä pöhisee. BBS eli Bioactive Bone Substitutes Oyj on ortobiologinen yhtiö, joka valmistaa uuden sukupolven luun korviketta. Sillä korjataan luuvaurioita, nopeutetaan luutumista. Ensimmäinen tuote Artebone-pasta on 15 vuoden tutkimustyön tuloksena valmis, ja sille haetaan nyt kaupallistamista mahdollistavaa CE-merkkiä. Siitä on lupa odottaa suuria.

Sukupolvenvaihdokseen valmistautuva Steal-Prisma-Metallit Oy asentaa valmistamiaan alumiinisia ovia, ikkunoita ja julkisivuja ympäri Suomen. Vanhempien työtä aikoo jatkaa kuusi poikaa ja vävypoika.

Vastaavanlaisia yrityksiä on Kalajokilaaksossa useita. Meillä ei ole varaa siihen, että toimivan perheyrityksen sukupolvenvaihdos kangistuu kalkkiviivoille ja yrityksiä lopetetaan vaihdosten hankaluuksien vuoksi. Kaikki eivät halua myydä yritystään pääomasijoittajille.

Uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kun perheyrityksen sukupolvenvaihdos saadaan toteutettua nykyistä sujuvammin, perheyritykset pystyvät jatkamaan perheyrityksinä, pysyvät harvaan asutulla seudulla, ja työpaikkoja syntyy joka puolelle Suomea. Tämän eteen meidän täytyy tehdä työtä.

Vierailin Ammattikorkeakoulu Centrian Kokkolan kampuksella. Kävimme innovatiivista keskustelua työssä käyvien jatkuvasta oppimisesta ja yrittäjyyttä tukevista kehittämishankkeista. Nyt on vuoro ja aika kehittää Ylivieskan kampusta yrittäjyyttä tukevana osaamiskeskittymänä, joka kasvattaa kotiseudullemme uusia tulenkantajia.

Mikko Kinnunen

Kansanedustaja (kesk.)

Reisjärvi